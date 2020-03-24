Легендарный тренер Моуринью стал волонтером и разносит продукты пожилым людям 24.03.2020, 9:37

1,204

Жозе Моуринью

Фото: Википедия

Наставник «Тоттенхэма» показал отличный пример.

Пандемия коронавируса остановила в Европе все спортивные соревнования. В этих условиях знаменитый тренер Жозе Моуринью, ныне возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», показал отличный пример, сообщает nevasport.ru.

Португальский специалист стал волонтером в благотворительной организации Age UK. Моуринью разносит пожилым лондонцам предметы первой необходимости, чтобы они сами не ходили в магазины и не подвергались риску заражения коронавирусом.