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Легендарный тренер Моуринью стал волонтером и разносит продукты пожилым людям

  • 24.03.2020, 9:37
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Легендарный тренер Моуринью стал волонтером и разносит продукты пожилым людям
Жозе Моуринью
Фото: Википедия

Наставник «Тоттенхэма» показал отличный пример.

Пандемия коронавируса остановила в Европе все спортивные соревнования. В этих условиях знаменитый тренер Жозе Моуринью, ныне возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», показал отличный пример, сообщает nevasport.ru.

Португальский специалист стал волонтером в благотворительной организации Age UK. Моуринью разносит пожилым лондонцам предметы первой необходимости, чтобы они сами не ходили в магазины и не подвергались риску заражения коронавирусом.


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