Легендарный тренер Моуринью стал волонтером и разносит продукты пожилым людям
- 24.03.2020, 9:37
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Наставник «Тоттенхэма» показал отличный пример.
Пандемия коронавируса остановила в Европе все спортивные соревнования. В этих условиях знаменитый тренер Жозе Моуринью, ныне возглавляющий лондонский «Тоттенхэм», показал отличный пример, сообщает nevasport.ru.
Португальский специалист стал волонтером в благотворительной организации Age UK. Моуринью разносит пожилым лондонцам предметы первой необходимости, чтобы они сами не ходили в магазины и не подвергались риску заражения коронавирусом.
My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK— Michael Bridge (@MichaelBridge_) March 23, 2020