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В центре Минска нашли тайную комнату, замаскированную, как в шпионском кино

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  • 24.03.2020, 9:53
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В центре Минска нашли тайную комнату, замаскированную, как в шпионском кино

Ее нет на плане и в техпаспорте, о ней не знают в ЖЭСе и БРТИ.

В центре Минска, на Кирова, 11, есть старинный дом, построенный в традициях северного модерна. Его изучали историки, о нем писали городские журналы, есть даже статья в Википедии, посвященная этому зданию. Кажется, что в нем не осталось тайн. Но Onliner повезло наткнуться на поразительную тайную комнату, спрятанную на самом видном месте и воистину достойную Гарри Поттера. Ее нет на плане и в техпаспорте, о ней не знают в ЖЭСе и БРТИ. Ее можно разглядеть с улицы, но гости, обойдя квартиру вдоль и поперек, насчитают в ней лишь пять комнат и даже не обратят внимания на ту дверь, за которой спрятана шестая.

Вход в тайную комнату выглядит как дверь шкафа или маленькой кладовки. Открываешь — и перед тобой предстает крутая, почти отвесная лестница на чердак, ведущая в тайную комнату.

В комнате есть сундук, несколько ковров, стол, тумбочка, электричество и большое окно. Взрослый человек легко встанет здесь в полный рост. Для того чтобы считаться жилой, комнате не хватает только отопления.

А еще здесь есть дверь с испанскими черепами, за которой — кладовка с раритетом.

Человек, не знакомый с архитектурой здания, едва ли поймет, откуда на втором этаже трехэтажного дома объявился выход на чердак. Все дело в том, что часть квартиры находится в пристройке, которой порядка 70 лет. Пристройка двухэтажная, на уровне третьего этажа — чердак, который когда-то давно освоили жители старинного дома. Причем освоили не только незамысловатой отделкой и электричеством, но и большим окном.

— Гэты дом быў пабудаваны ў 1911 годзе, — рассказал Onliner историк архитектуры Сергей Харевский. — Усё, што выходзіць у двор, — пазнейшыя прыбудовы. Да 1950-х дом быў аднапад’ездным. Першая прыбудова з’явiлася ў 1950-я гады i дадала дому новы пад’езд. У выніку перапланіроўкі былі перакрыты ўнутраныя чорныя выхады і на вонкавай сцяне з’явіліся дадатковыя лесвіцы, якія пазней сталі часткай гэтай прыбудовы. Апошняя прыбудова з’явiлася на пачатку 1960-х, яна павялічыла плошчу некаторых кватэр. Не думаю, што гэта было зроблена самавольна. У тыя гады толькi дзяржаўныя арганізацыі маглі рабіць такія перабудовы. Да таго ж у доме заўсёды жыў не абы хто: дзяржаўныя чыноўнікі, бадай нехта з супрацоўнікаў МУС.

Именно чердачное окно выдает тайную комнату с фасада: выглядит, как будто его вырезали в стене подручными средствами. Хозяева говорят, что квартира с комнатой на чердаке досталась еще их родителям: либо это самострой послевоенных времен, когда согласования были особо не нужны, либо предусмотренная проектом кладовка, которая даже не отмечалась в техпаспорте.

— Эта квартира досталась собственникам по наследству. От деда досталась отцу, от отца — двум братьям. В какой момент на чердаке появилась комната — братья не знают, а родители в преклонном возрасте, им не до того, — сообщили в агентстве недвижимости.

Откуда у комнаты такой необычный интерьер? Некоторое время в квартире обитала коммуна друзей без строгого рода деятельности и работы на полный день. Ребята смогли вдохнуть в помещение неповторимый дух свободы и пацифизма. Чего только стоит огромный портрет Ленина в лучах дискошара.

Жильцов объединяла дружба, творчество и квартплата. Время от времени в квартире устраивались богемные тусовки, во время которых чердачная комната выполняла роль курилки и чилаут-зоны. Потом жильцы начали разъезжаться, да и хозяева решили продать квартиру.

Под этими шестикомнатными хоромами находится еще одна интересная по своей архитектуре квартира. В «трешке» два уровня, и бóльшая часть помещений располагается в цоколе — кухня, гостиная, прихожая, санузел и жилая комната. Еще две комнаты находятся на втором этаже, который по конструктиву дома считается первым. Туда ведет узкая лестница из прихожей. Войти в квартиру можно только с улицы.

— В качестве служебной ее получила работница системы ЖКХ, в новое время помещение было приватизировано. До этого здесь якобы жил еврей, который в 1970-е эмигрировал на историческую родину. Жилплощадь стала государственной, ее начали предлагать очередникам, но большинство отказывалось: этаж цокольный, комнаты небольшие, а люди ждали своих квартир больше 10 лет, так что было не до истории, — рассказала агент Мария, которая продает двухуровневую квартиру.

Часть «трешки» находится в пристройке 50-х, а часть — в пристройке 60-х годов. Посреди квартиры есть стена метровой толщины — та, что раньше была фасадной.

Судя по всему, государство отделило от квартиры часть цоколя и сделало в нем небольшое коммерческое помещение. По крайней мере, хозяин кафе, расположенного в этом помещении, тоже рассказал легенду про еврея, которому все это принадлежало, и показал нишу, где раньше был вход в санузел. Он долго недоумевал, как его кофейня могла служить кому-то квартирой, пока не нашел место, где прошел водораздел.

Вообще же старинному дому на Кирова, 11, уже 110 лет. Так он выглядел сразу после революции. Война забрала у здания только башню на углу, тогда как роскошные лестницы, четырехметровые кессонные потолки, ажурные перила и стеклянный купол остались.

Дом строился как доходный, то есть все квартиры в нем сдавались в аренду, а цоколь был занят «офисами» — в нем находилось управление Либаво-Роменской железной дороги. До революции дом принадлежал предпринимательнице Ядвиге Костровицкой. Даже в 60-х квартиры здесь не были оборудованы ни кухнями, ни санузлами. Туалет был общий на этаже, за водой спускались в подвал, а в коридорах стояли керосиновые горелки для приготовления еды. Удобства в доме появились только в 1967 году, после капитального ремонта


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