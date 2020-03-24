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Сегодня началось восстание Тадеуша Костюшко

  • 24.03.2020, 10:05
Сегодня началось восстание Тадеуша Костюшко

24 марта 1794 года будущий национальный герой обратился к населению Речи Посполитой.

Национальный герой Беларуси, Польши и США родился 4 февраля 1746 года в фольварке Меречевщина около Коссово.

В 1755 году Тадеуш Костюшко вместе со старшим братом поступил в школу монашеского ордена пиаров в городе Любешове, где проучился до 1760 года. С 1765 по 1769 год учился в созданной Станиславом Понятовским Рыцарской школе в Варшаве — фактически военной академии, где готовили образованных офицеров. Уже тогда Костюшко удивлял окружающих аскетизмом, волей и целеустремленностью, напоминавшими его товарищам о Карле XII, за что он получил прозвище «Швед». Тадеуш стал одним из самых уважаемых кадетов. Он избрал военно-инженерную специализацию и окончил эту школу в чине капитана.

В 1769 году Тадеуш Костюшко получил королевскую стипендию и отправился в Париж для обучения в военной академии. Большое влияние на молодого военного оказали идеи просветителей — Вольтера, Монтескье, Руссо. В 1774 году Костюшко вернулся на родину.

Места в войске Речи Посполитой Костюшко не нашлось. Офицерскую должность на тот момент можно было только купить за большую сумму.

Не найдя себе применения на родине, он в 1775 году выехал в Америку, чтобы в чине полковника сражаться на войне за независимость североамериканских колоний Великобритании. Занимался фортификацией городов и военных лагерей. Известность ему принес вклад его фортификации при обороне Тикондероги и при битве под Саратогой 1777 года. Тадеуш блестяще справился со строительством укреплений для защиты Филадельфии, что позволило ему стать главным инженером Северной армии, которая отражала нападения англичан со стороны Канады и Нью-Йорка. По собственной просьбе Костюшко был переведен в Южную армию, где его знания военного инженера также позволили одержать ряд побед над англичанами. В признание его заслуг Конгресс США 13 октября 1783 присвоил ему звание бригадного генерала американской армии.

По возвращении на родину, в начале мая 1792 года Костюшко был назначен командиром одной из трех дивизий, составлявших армию Речи Посполитой под командованием князя Юзефа Понятовского (насчитывала около 17 тысяч солдат). В мае 1792 году Костюшко отличился в нескольких боях с российскими войсками.

После победы Тарговицкой конфедерации Костюшко эмигрировал в Саксонию, затем в конце 1792 года перебрался в Париж, где от имени патриотов Речи Посполитой с французским революционным правительством вел безуспешные переговоры о совместных действиях против Австрии и Пруссии.

По возвращении из Франции в Саксонию, а затем — в Галицию Костюшко активно включается в подготовку общенационального восстания, «диктатором» которого его назначили.

Фактически восстание началось 12 марта 1794 года, когда генерал Антоний Мадалиньский отказался сокращать I Великопольскую бригаду национальной кавалерии и двинулся во главе ее из Остроленки на Краков. При вести об этом Костюшко немедленно явился в Краков и там провозгласил Акт восстания, присягнул сам, привел к присяге жителей и гарнизон. Актом восстания, подписанным всеми жителями города, Костюшко был провозглашен «Начальником восстания», и ему была предоставлена вся полнота гражданской и военной власти в стране. Этот день — 24 марта — обыкновенно и считается днем начала восстания. В тот же день Тадеуш обратился к населению, выпустив четыре патриотических воззвания: «К войску», «К гражданам», «К священникам» и «К женщинам».

4 апреля повстанцы под командованием Костюшко одержали победу над русскими войсками под Рацлавицами. 17-18 апреля восставшие горожане освободили Варшаву, а 22-23 апреля Вильню. 7 мая Костюшко издал Полонецкий универсал, в котором крестьянам обещалось личное освобождение и уменьшение повинностей. Но уже 6 июня Костюшко потерпел поражение у Щекоцин. Последовавшая затем осада Варшавы соединенной русско-прусской армией закончилась неудачей в значительной мере благодаря умелому руководству обороной со стороны Костюшко. 10 октября в битве под Мацеевицами с русскими войсками он был тяжело ранен, взят в плен.

До ноября 1796 года Костюшко был заключенным Петропавловской крепости в Петербурге. После этого он жил в эмиграции.

Именем Костюшко названы улицы и площади в некоторых городах Беларуси, Литвы, Польши и Украины, а также — высочайшая гора Австралии. Его имя также увековечено в США.


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