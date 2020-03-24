Коронавирус: мифы и советы, которые надо игнорировать 4 24.03.2020, 10:17

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Специалисты ВОЗ развенчали популярные заблуждения.

В социальных сетях распространяется много советов насчет профилактики и лечения коронавируса, и многие из них следует игнорировать. «Радыё Свабода» сделало это, опираясь на советы и рекомендации Всемирной организации здоровья.

Вакцины от пневмонии защищают от COVID-19

Вакцины против пневмонии, такие как пневмококковая вакцина и вакцина против гемофильной гриппа типа B (Hib), не защищают от нового коронавируса. Вирус настолько новый и отличающийся от других, что ему нужна собственная вакцина. Исследователи пытаются разработать вакцину против 2019-nCoV, и Всемирная организация здоровья поддерживает их усилия.

Хотя эти вакцины не эффективны против 2019-нCoV, вакцинация против респираторных заболеваний настоятельно рекомендуется для здравоохранения.

Регулярное промывание носа физиологические раствором может помочь предотвратить заражение

Нет. Нет доказательств того, что регулярное промывание носа физиологические раствором защищала людей от заражения новым коронавирусом.

Существуют некоторые доказательства, что регулярное промывание носа физиологические раствором может помочь людям быстрее поправиться после насморка. Однако не подтверждено, что регулярное промывание носа предотвращает респираторные инфекции.

Употребление чеснока может предотвратить заражение

Чеснок - это здоровая пища, которая может иметь некоторые антимикробные свойства. Однако в случае нынешней эпидемии нет никаких доказательств того, что употребление чеснока защищала людей от нового коронавируса.

Антибиотики эффективны в предотвращении и лечении коронавируса

Антибиотики не действуют против вирусов, а только против бактерий. Новый коронавирус (2019-nCoV) - это вирус, и поэтому антибиотики не должны использоваться в качестве средства профилактики и лечения. Однако, если вас госпитализировали с вирусом 2019-nCoV, вы можете получить антибиотики, потому что возможно заразиться бактериями.

Существуют какие-то специфические лекарства для предотвращения или лечения коронавируса

На сегодняшний день нет конкретных медикаментов для предотвращения или лечения нового коронавируса (2019-nCoV). Однако зараженные вирусом должны получать соответствующую помощь для облегчения и лечения симптомов, а лица с тяжелой болезнью должны получать оптимизированную медицинскую поддержку. Некоторые специфические методы лечения находятся в стадии исследования и будут испытаны в рамках клинического тестирования. Всемирная организация здоровья помогает ускорить проведение научных исследований и разработок с рядом партнеров.

СOVID-19 может передаваться в регионах с жарким и влажным климатом

Как известно на сегодняшний день, вирус COVID-19 может передаваться во всех регионах, включая регионы с жарким и влажным климатом. Лучший способ обезопасить себя от COVID-19 - часто мыть руки. Таким образом вы устраняет вирусы, которые могут быть на ваших руках, и избегаете заражения, которое может произойти, если вы прикасаетесь к глазам, рту и носу.

Холодная погода и снег могут убить коронавирус или иные болезни

Нормальная температура тела человека остается на уровне 36,5-37 ° С, независимо от внешней температуры и погоды. Самый эффективный способ уберечься от нового коронавируса - часто чистить руки средством на спиртовой основе или мыть их водой с мылом.