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«Потеряли тест на коронавирус, уверяли, что здорова»

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  • 24.03.2020, 10:21
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«Потеряли тест на коронавирус, уверяли, что здорова»
Наста Захаревич

Белорусскую блогершу девять дней убеждали, что тест отрицательный.

Рейс Прага – Минск 14 марта Настя Захаревич запомнит надолго. С тяжестью в легких и температурой 37,2 она возвращалась на родину из Чехии, где на тот момент уже объявили чрезвычайное положение. Сделала экспресс-тест и до сегодняшнего дня существовала легенда, что он отрицательный, а болезнь, из которой не может выйти, называется грипп, сообщает «Белсат».

Потеряли результат теста

Повторный тест на «Ковид-19» в организме 26-летней Насти Захаревич должны были сделать 26 марта в Городском клиническом кожно-венерологическом диспансере, где она остается под присмотром врачей среди других госпитализированных «контактов второго уровня».

«Мой мазок, который был сделан в аэропорту 14 марта, потерялся. Только что взяли новый. Это означает, что я возможно все же заражена коронавирусом, и что я могла заражать других все это время», – сообщила растерянная девушка.

Большинство «соседей» по диспансеру лежат без тревожных симптомов. История у многих похожая: недавно были за границей, а по приезду обратились к врачам и попали в стационар. Согласно новым эпидемиологическим правилам, домой они вернутся, если результаты мазков на коронавирус будут отрицательные. Настю же госпитализировали 19 марта и не стали спешить с повторением теста – пациентка сказала, что анализ брали пять дней назад в аэропорту и не подтвердили наличия коронавируса в организме. Диспансер отправил запрос в аэропорт, и в ответ не подтвердил наличия в системе анализа Анастасии Захаревич.

«Хочется кричать, плакать и бросать вещи! Почему все делается лишь бы как? Кошмар», – говорит Настя.

По ее словам, опасность заболеть какой угодно вирусной инфекцией у нее была высока. Иммунитет был ослаблен из-за гриппа, перенесенного накануне поездки в Чехию 9 марта. На четвертый день пребывания в Праге Настя почувствовала симптомы, которых сейчас избегают во всем мире: сильный сухой кашель, температура и главное – тяжесть в легких во время дыхания. Как раз в этот день в Чехии объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

Ничего чрезвычайного и жесткий протокол

В международном Минском аэропорту 14 марта рейс Насти встретили мед сотрудники в защитных костюмах и масках. «Но температуру пассажирам рейса не проверяли, дезинфекции не проводили и не выделяли из толпы людей с болезненным видом, как у меня и как указано на сайте Национального аэропорта. В то же время совершил посадку другой самолет из какой-то страны, внесенной в список эпидемиологически опастных. В отличие от нас, тех пассажиров спрашивали, какие они посещали страны и выборочно направляли пройти тест на коронавирус», – вспоминает Настя. В очередь на мазок белоруска попала по собственной просьбе.

Ожидая результатов теста, Анастасия Захаревич приняла решение жить в самоизоляции. В санслужбе аэропорта по телефону девушку заверили: «Если с вами не связались, то анализ на коронавирус у вас отрицательный. С плохим самочувствием обратитесь в поликлинику, чтобы к вам на дом прислали участкового терапевта». Участкового отправили неохотно. Тот подтвердил отсутствие пневмонии и открыл неприятную правду: забор биологических анализов вне медучреждения не делают. Хотя в приказе Минздрава № 296 от 17 марта «О мерах по организации оказания медицинской помощи пациентам с признаками респираторной инфекции и принятию дополнительных противоэпидемических мер в организациях здравоохранения», в пункте 8.1 приложения 4 прописано: «Организовать в домашних условиях забор биологического материала для плановых лабораторных исследований».

«Поблагодари» за тест

В понедельник 16 марта Настя узнала, что некоторым пассажирам ее рейса все же обеспечили врачебное наблюдение в поликлиниках: с ними поддерживают связь, интересуются состоянием здоровья, а через две недели обещают сделать повторный тест на коронавирус.

«Это ошибки системы. Часть пассажиров одного рейса наблюдают, часть – нет. Пришлось снова обратиться в санслужбу аэропорта, где меня заверили – результаты анализов передали в санстанцию, а та должна была проинформировать соответствующую поликлинику. Но в поликлинике только развели руками », – вздыхает Настя.Вооруженная градусником минчанка последующие два дня провела за переговорами с санстанцией, где в результате получила ответ: «За тест на коронавирус стоит поблагодарить, так как пассажирам из Чехии на тот момент (14 марта) даже не обязаны были его делать. А те люди, которые попали на учет в поликлиниках, попали вопреки существующему протоколу».

В список стран, опасных в контексте распространения коронавируса, Чехия попала через два дня. Пассажирку рейса Прага – Минск беспокоило здоровье и подсознательное, как она говорит, недоверие к информации о первом экспресс-тесте на «Ковид-19». Именно поэтому 19 марта она обратилась на горячую линию Министерства здравоохранения, попросила сделать исключение и взять ее под наблюдение врачей. Потом еще один визит терапевта, антибиотики посильнее, ухудшение состояния и очередной звонок в «скорую».

Результатов анализа на наличие нового штамма коронавируса Настя будет ждать в той же палате – среди тех, у кого нет признаков респираторного заболевания и среди персонала, работу которого оценивает как чрезвычайно добросовестную и тяжелую.


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