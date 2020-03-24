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Италия вышла на плато смертей?

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  • 24.03.2020, 10:34
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Италия вышла на плато смертей?

Новые данные по пандемии коронавируса на утро 24 марта.

Минувшим вечером итальянские власти объявили, что в стране из-за коронавирусной инфекции погиб 601 человек. Предыдущие два дня унесли жизни сперва 793, а затем еще 651 человека. Общее число жертв в стране достигло 6077, всего зарегистрировано 63 927 случаев заражения, 7432 человека вылечились от инфекции. В серьезном или критическом состоянии в больницах находятся около 3000 пациентов, сообщает onliner.by.

Всего за прошедшие сутки по всему миру был зарегистрирован 41 371 новый случай заражения, тогда как день назад этот показатель был равен примерно 32 тысячам. Умерли 1873 человека, тогда как день назад погибших было около 1600.

Всего в мире за все время развития пандемии зарегистрирован 381 761 случай заражения, 16 558 человек погибли, выздоровевшими считаются 102 429 человек.

Важные цифры:

Китай — 81 171 случай в целом (+78 за вчера), 3277 смертей (+7 за вчера), 73 159 выздоровели.

Италия — 63 927 (+4789), 6077 (+601), 7432.

США — 46 145 (+10 168), 582 (+140), 295.

Испания — 35 136 (+6368), 2311 (+539), 3355.

Германия — 29 056 (+4183), 123 (+29), 453.

Статистика наших соседей:

Польша — 749 случай в целом (+115 за вчера), 8 смертей (+1 за вчера), 13 выздоровели.

Литва — 179 (+36), 1, 1.

Латвия — 180 (+41), 0, 1.

Россия — 438 (+71), 1, 17.

Украина — 73, 3, 1.


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