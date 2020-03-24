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Какие курсы валют установили банки?

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  • 24.03.2020, 10:41
  • 3,293
Какие курсы валют установили банки?

Начались торги на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Торги начались с падения доллара и евро. Тем временем максимальный курс евро в обменниках держится на уровне 2,99 рубля, а доллара — 2,8 рубля, пишет tut.by.

По данным БВФБ, на 10.15 доллар ослаб на 1,64% до 2,5963 рубля. Евро подешевел на 0,63% до 2,8121 рубля. В России российский рубль также укрепился по отношению к основным валютам вслед за восстановлением нефтяных котировок и улучшением ситуации на внешних рынках.

Выше всего курс продажи банком евро сейчас составляет 2,99 рубля (Банк БелВЭБ и Приорбанк), а минимальный — 2,86 рубля (Альфа-Банк, Абсолютбанк, Банк Дабрабыт).

Самый высокий курс продажи доллара банком — 2,8 рубля (Приорбанк, Банк БелВЭБ, Технобанк), самый низкий — 2,679 рубля.

Вечером 23 марта в отделениях БСБ Банка курс продажи банком евро был 2,997 рубля, в Банк БелВЭБ — 2,99 рубля, а в Франсабанка — 2,9 рубля.

Курс продажи доллара банком у Банк БелВЭБ и Альфа-Банка составлял 2,8 рубля, у Белгазпромбанка — 2,793 рубля. Самый низкий курс продажи банком американской валюты составлял 2,7 рубля (Paritetbank).


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