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Под Гомелем внезапно умерла 15-летняя девочка

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  • 24.03.2020, 10:50
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Под Гомелем внезапно умерла 15-летняя девочка

Девочка не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на состояние здоровья.

В агрогородке Мичуринская Гомельского района внезапно умерла 15-летняя девочка. Трагедия произошла утром 16 марта, когда десятиклассница собиралась в школу, пишет tut.by.

— Оля вышла из ванны, упала — и все. Родители вызвали скорую, но спасти ее не смогли уже, — рассказывают знакомые семьи.

Похоронили девочку на прошлой неделе, но жители агрогородка до сих пор в шоке.

Известно, что девочка не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на состояние здоровья.

Семья, в которой росла школьница, благополучная, в ней воспитывается еще двое младших детей.

СК проводит проверку по факту смерти девочки. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.


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