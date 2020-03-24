Под Гомелем внезапно умерла 15-летняя девочка

Под Гомелем внезапно умерла 15-летняя девочка2
- 24.03.2020, 10:50
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Девочка не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на состояние здоровья.
В агрогородке Мичуринская Гомельского района внезапно умерла 15-летняя девочка. Трагедия произошла утром 16 марта, когда десятиклассница собиралась в школу, пишет tut.by.
— Оля вышла из ванны, упала — и все. Родители вызвали скорую, но спасти ее не смогли уже, — рассказывают знакомые семьи.
Похоронили девочку на прошлой неделе, но жители агрогородка до сих пор в шоке.
Известно, что девочка не страдала хроническими заболеваниями и не жаловалась на состояние здоровья.
Семья, в которой росла школьница, благополучная, в ней воспитывается еще двое младших детей.
СК проводит проверку по факту смерти девочки. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.