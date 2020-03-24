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Меланья Трамп сделала тест на коронавирус

  • 24.03.2020, 10:59
Меланья Трамп сделала тест на коронавирус
Фото: Голос Америки

Ранее тест прошли президент США и вице-президент с супругой.

Первая леди США Меланья Трамп сделала тест на коронавирус, его результат отрицательный. Об этом на брифинге заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, сообщает The Washington Times.

«Да», — ответил Трамп на вопрос о том, прошла ли его супруга тест на наличие коронавируса. «Отрицательный», — уточнил затем президент, говоря о результате анализов.

Ранее сам Дональд Трамп также сдал тест на коронавирус. Наличие инфекции не подтвердилось. Опасения за здоровье главы государства возникли после того, как он встретился с конгрессменами, которые могли контактировать с инфицированным. Кроме того, президент общался с членами бразильской делегации, у одного из участников которой позже выявили коронавирус.

Вице-президента США Майкл Пенс и его жена Карен также сделали тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 после того, как стало известно о заражении одного из сотрудников аппарата вице-президента. Тесты у обоих супругов показали отрицательные результаты.


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