Видеофакт: Белорусы благодарят медиков за их работу 3 24.03.2020, 11:06

1,174

Люди восхищаются самоотверженностью врачей.

«Без них было бы все хуже», «Спасибо, что работаете, что помогаете», «Пусть у вас и у нас все будет хорошо», «Верю в наших медиков, кто нас защищает, старается нас спасти от этой проблемы» — вот лишь малая часть благодарностей и напутственных слов, которыми поделились минчане в адрес медработников.

Буквально вчера Минздрав «подпольно» призвал к самоизоляции пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями, и поддержал социальное дистанцирование, а также флешмоб медиков «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам, а вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам». Очевидно, сотрудникам всех медучреждений страны сейчас нелегко, потому журналисты onliner.by попросили прохожих сказать пару напутственных слов в адрес работников медицины.