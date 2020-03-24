закрыть
24 марта 2020, вторник, 11:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Видеофакт: Белорусы благодарят медиков за их работу

3
  • 24.03.2020, 11:06
  • 1,174
Видеофакт: Белорусы благодарят медиков за их работу

Люди восхищаются самоотверженностью врачей.

«Без них было бы все хуже», «Спасибо, что работаете, что помогаете», «Пусть у вас и у нас все будет хорошо», «Верю в наших медиков, кто нас защищает, старается нас спасти от этой проблемы» — вот лишь малая часть благодарностей и напутственных слов, которыми поделились минчане в адрес медработников.

Буквально вчера Минздрав «подпольно» призвал к самоизоляции пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями, и поддержал социальное дистанцирование, а также флешмоб медиков «Мы остаемся на работе, чтобы помочь вам, а вы оставайтесь дома, чтобы помочь нам». Очевидно, сотрудникам всех медучреждений страны сейчас нелегко, потому журналисты onliner.by попросили прохожих сказать пару напутственных слов в адрес работников медицины.


популярное за неделю

Мнение

Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей
Лукашенко сознательно заражает коронавирусом миллионы людей Николай Статкевич
Белорусская власть снова удивила весь мир
Белорусская власть снова удивила весь мир Наталья Радина