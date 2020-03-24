Крупнейший в истории отток капитала: инвесторы вывели из развивающихся стран $83 миллиарда 8 24.03.2020, 12:00

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Какими будут последствия.

Пандемия коронавируса привела к глобальной рецессии. Восстановление начнется в 2021 году.

Об этом директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила после экстренной телеконференции G20 на уровне глав центробанков и министров финансов, сообщается на сайте МВФ.

«Прогноз мирового роста: на 2020 год он отрицателен, с не менее серьезной или еще худшей рецессией, чем во время мирового финансового кризиса. Но в 2021 году мы ожидаем восстановление. Чтобы достичь его, крайне важно сделать упор на сдерживание пандемии и укрепление систем здравоохранения — во всем мире. Экономическое воздействие кризиса является и будет оставаться тяжелым, но чем скорее прекратится распространение вируса, тем быстрее и динамичнее будет восстановление», — сказала она.

Георгиева подчеркнула, что страны с развитой экономикой в целом обладают большими возможностями для противодействия кризису, тогда как многие страны с формирующимся рынком и страны с низкими доходами сталкиваются со значительными трудностями.

«Они испытывают тяжелые последствия оттока капитала, и принимаемые странами меры для борьбы с эпидемией серьезно скажутся на внутренней экономической активности. С начала кризиса инвесторы уже вывели из стран с формирующимся рынком $83 млрд — это крупнейший зарегистрированный отток капитала за всю историю. Нас особенно беспокоит положение стран с низкими доходами, находящихся в критической долговой ситуации, — над этой проблемой мы тесно работаем со Всемирным банком», — добавила глава МВФ.

По ее словам, Фонд увеличивает объем экстренного финансирования. За помощью к МВФ обратилось почти 80 стран

«Мы пополняем средства Трастового фонда для ограничения и преодоления последствий катастроф с целью помощи беднейшим странам. Мы приветствуем уже объявленные обязательства и призываем других присоединиться к этим усилиям. Мы готовы задействовать весь наш кредитный потенциал, составляющий 1 триллион долларов США. Мы также рассматриваем другие возможные варианты. Несколько стран с низкими и средними доходами обратились к МВФ с просьбой провести распределение СДР, как мы сделали во время мирового финансового кризиса, и мы рассматриваем эту возможность с нашими государствами-членами», — рассказала Георгиева.

Ранее экономисты инвестбанков Goldman Sachs и Morgan Stanley заявили, что пандемия коронавируса спровоцировала мировую рецессию. Экономисты Morgan Stanley теперь считают рецессию в мировой экономике «базовым сценарием». Они прогнозируют, что в этом году ее рост замедлится до 0,9%. В Goldman Sachs прогнозируют, что рост составит 1,25%.