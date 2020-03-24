«В Беларуси неадекватный диктатор советует пить водку и работать в поле» 6 24.03.2020, 12:31

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Фото: AP

Белорус из Нью-Йорка шокирован тем, что происходит в нашей стране во время коронавируса.

Белорус из Нью-Йорка: Город закрывают на карантин, вводят Национальную гвардию

Даже это не помогает остановить вспышку коронавируса, а представьте, что будет в Минске.

Белорус, живущий и работающий в США, обратился к своим соотечественникам на родине, сообщает пресс-служба гражданской компании «Европейская Беларусь»:

«Смотрите, что происходит в нашей стране, сравните с тем, что происходит в других странах. Везде закрывают города на карантин, прекращают движение общественного транспорта. У нас же сумасшедший диктатор никаких действий не предпринимает, советует пить водку и работать в поле. Это сумасшествие.

Я сам из Беларуси, живу в США, в Нью-Йорке. У нас закрывают город, вводят Национальную гвардию из-за того, что невозможно остановить вспышку эпидемии. С американской экономикой, американской медициной, возможностями это сделать не могут. Представьте, что будет у вас. Даже Россия отгородилась от нас забором.

Ответственность сейчас – на каждом из нас. За своих родителей, бабушек, дедушек - этот вирус убивает в первую очередь пожилых людей. Задумайтесь. Если государство не вводит карантинные меры, нужно делать это самим. Иначе белорусов, которые не заразятся этим вирусом может не остаться. Всем здоровья!»