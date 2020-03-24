Экономист: План правительства Литвы является одним из лучших в ЕС 24.03.2020, 12:39

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Фото: charter97.org

Экономика Литвы должна выдержать кризис.

О том, как эпидемия коронавируса повлияет на экономику Литвы, помогут ли меры правительства, направленные против кризиса, который вызвала эпидемия, в интервью Сharter97.org рассказал Жигимантас Морицас, главный экономист банка Luminor в Литве.

- Как вы оцениваете меры правительства направленные на то, чтобы защитить экономику страны и ее жителей от последствий кризиса, который вызвала эпидемия коронавируса?

- Пока что никто не может сказать, будут ли меры, на которые намеревается пойти правительство, достаточными или нет. Лично я планы правительства оцениваю позитивно, в таких ситуациях, особенно когда вводится карантин, медлить не надо.

Нужно подготовить спасательную подушку для бизнеса и жителей страны, которые либо потеряют доходы. План, который предлагает правительство Литвы, является одним из лучших среди стран Европейского союза, он появился очень быстро. Квота, которую предполагает инвестировать правительство в этот план — это около 5% ВВП страны или 2,5 миллиарда евро. Если понадобится, эта сумма может увеличиться.

- По вашему мнению, требуются ли какие-то дополнительные действия со стороны правительства?

- В первые недели обязательно нужно гарантировать выплату заработной платы для жителей, так как часть их дословно живет от зарплаты до зарплаты, чтобы они не начали паниковать. И карантин для них казался скорее долгим отпуском, тем более что на улице весна, а не тем, из-за чего они лишились работы. Думаю, именно это одна из самых серьезных задач для правительства. Другое дело – требуется гарантировать ликвидность бизнеса, чтобы не началась волна банкротств, и чтобы жители после того, как закончится карантин, могли вернуться на свои рабочие места.

- Какие секторы экономики Литвы больше всех могут пострадать?

- Те, на которые непосредственно повлиял карантин. Рестораны, бары, гостиницы, туристические агентства, мелкие производители или продавцы.

- Какие могут быть последствия для экономики страны в целом?

- Если бы все было бы пущено на самотек, то экономический спад был бы намного больше, чем тот в 2009 году. Именно поэтому и требуется помощь правительства, чтобы кризис не приобрел таких масштабов, как тот. Мы предполагаем, что если мы выдержим ближайшие трудные месяцы, то экономический спад будет небольшим. В лучшем случае, экономика Литвы сократиться даже меньше, чем экономика еврозоны. Поэтому считают, что это не только большая угроза, но и большой шанс. Некоторые другие страны только теперь начинают думать, готовить планы, как и что им делать.