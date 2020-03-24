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Ученые назвали самые загадочные открытия современности

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  • 24.03.2020, 12:42
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Ученые назвали самые загадочные открытия современности

Прошлое продолжает удивлять.

Рукотворный архипелаг Нан-Мадол, расположенный в Тихом океане, возглавляет топ самых таинственных научных открытий, составленный учеными, пишет lenta.ua. На втором месте — 40-сантиметровая мумия, обнаруженная в 1932 году, а на третьем — загадочная багдадская батарея, которая, как считается, является древнейшей в мире электрической батарейкой.

Нан-Мадол — небольшой архипелаг в районе тихоокеанского острова Понпеи, состоящий из ста с лишним рукотворных островков. Создание искусственных островов началось около 1200-го года нашей эры и продолжалось в течение трех сотен лет. Архипелаг, который до сих пор вызывает массу вопросов у исследователей, по праву входит в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Второе самое загадочное научное открытие — мумия человека, рост которого составлял всего 40 сантиметров. Кто-то уверен, что это мумия инопланетянина, но ученые считают, что мумифицированное тело принадлежало женщине, которая относилась к т.н. «маленьким людям», фигурирующим в легендах американских индейцев.

Багдадская батарея, занявшая третье место, представляет собой похожий на электрическую батарейку месопотамский артефакт, который был создан за две тысяч лет до рождения Алессандро Вольта. Речь идет о 13-сантиметровом сосуде, в который вставляется медный цилиндр с железным стержнем. Все это очень напоминает гальванический элемент питания.


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