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Беларусь начала передачу России списка невыездных лиц

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  • 24.03.2020, 12:46
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Беларусь начала передачу России списка невыездных лиц

Ранее МВД получило такой же от российских коллег.

Беларусь и Россия сформируют единую базу невыездных граждан до 1 апреля. Об этом сообщил 24 марта начальник Департамента гражданства и миграции Министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун.

Представитель МВД отметил, что белорусская сторона уже получила отдельный список в отношении тех лиц, право выезда которых из России ограничено. Сейчас происходит интеграция двух баз данных, передает «Белсат».

«Начали отправку соответствующих сведений в Россию. Эта работа к 1 апреля должна быть завершена», – сказал Бегун.

Также он отметил, более 300 иностранцев попросили продлить им срок пребывания в Беларуси свыше 90 дней вследствие закрытия границ из-за коронавируса.

Напомним, что Министерство внутренних дел Беларуси и России планировали до 1 марта завершить формирование совместного списка невъездных граждан, а также создать совместный список невыездных.

Также договорено подготовить соглашение, регламентирующее вопросы обмена информации в области миграции в отношении собственных граждан.


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