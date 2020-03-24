Крымский мост: украдено с любовью 6 Алексей Навальный

24.03.2020, 13:01

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Как пропагандисты хотели сделать подарок Путину, но все пошло не так.

Крымский мост — любимый объект Путина и федеральных каналов. Они не устают его показывать и петь ему оды. Не самое сложное инженерное сооружение превратилось в символ и скрепу. Никто из нас не удивится, если завтра введут уголовную ответственность за отрицание величия Крымского моста.

Впрочем, всем хорошо понятно, почему это так. Мост из Тамани в Керчь стал одним из очень немногих объектов, реально построенных за двадцать лет путинского правления. Для страны, в которой в 20-х годах XXI века до сих пор нет ни одного километра скоростной железной дороги, а из Омска в Томск нужно лететь через Москву, и мост — достижение. Но кроме этого, Крымский мост — политический проект лично Путина, а значит, воспевание моста становится важнейшей задачей любого, кто хочет удостоиться благосклонности вождя.

Ну а российские паразиты ценят ласку Начальника больше всего на свете. Кроме денег.

И сейчас вы узнаете, какая драма разыгралась в сердцах и умах супругов Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна, которые хотели и Путину сделать подарок, и — одновременно — украсть средства, выделенные на этот подарок.

Кто же победил? Любовь к Начальнику или любовь к денежным знакам?

«Крымский мост». Многие из вас наверняка слышали про этот фильм, но, слава богу, мало кто его видел. Он вышел в прокат в конце 2018 года, после помпезной премьеры, на которой присутствовали все главные путинские «патриоты». Восторгам не было предела.

«Я только написала у себя на странице: легкий, летний. Никак не могла вспомнить третье слово, и тут идет Дмитрий Сергеевич Песков и говорит: „Добрый!“ Идет Татьяна Навка и говорит: „Трогательный!“ Легкий, летний, добрый и трогательный», Мария Захарова

«На фильме „Крымский мост“ вся Москва. Тиграна и Маргариту Симоньян любят по-настоящему. Когда ты с ними, ощущение, что ты у себя во дворе. В сочинском, ереванском или тбилисском, неважно. Главное, в своем. Ребята, удачи вам сегодня!», Тина Канделаки

«Он очень клевый: краски, юмор, ребята играют здорово, красивые люди. Солнце, море — мечта!», Дмитрий Песков.

Но в кинотеатрах триумфа, мягко говоря, не вышло. Фильм посмотрело 300 000 человек, он не собрал и половины своего бюджета, ну а про качество картины лучше всего говорят ее рейтинги, хоть на «Кинопоиске», хоть на IMDb. Это очень плохой фильм.

И дело даже не в том, что псевдопатриотическое кино по госзаказу — это изначально обреченный жанр. Дело не в теме Крыма или моста. Дело даже не в политическом подтексте этой картины. Проблема фильма в отвратительном сценарии, нелепейшем сюжете, искусственных диалогах и абсолютно всепоглощающей пошлости, буквально в каждом кадре и сцене. Не сомневайтесь, зрительский рейтинг в 1,1 балл абсолютно объективен, ни одной десятой больше «Крымский мост» не заслуживает. Это на редкость плохое кино.

Первый (и, надеемся, последний) фильм творческого тандема Симоньян-Кеосаян не спасли пиар, навязчивая реклама и господдержка. Казалось бы, авторы этого «шедевра» должны обливаться слезами игореть отстыда, но, поверьте, ничего подобного непроисходит. Они торжествуют и радуются, ведь семья паразитов заработала на фильме огромные деньги. «Патриотический дух», «любовь к Родине», «рукоплескание Начальнику»— все это оказалось декорацией. Ширмой, закоторую наши герои спрятались, чтобы еще больше украсть. Как именно и сколько? Подробно и с удовольствием рассказываем вам сегодня.

Для начала нужно понять, откуда взялись деньги на фильм исколько их было. Кто-то, совсем незнакомый с нашими паразитами, мог бы предположить, что Симоньян и Кеосаян вложили свои деньги. Откладывали свои 5 миллионов гонорара за каждый выпуск «Международной пилорамы» инакопили нановый проект. Но это, разумеется, не так. Все с точностью до наоборот — Симоньян и Кеосаян взяли деньги на фильм у нас. Через Фонд кино.

Фонд кино — это государственная организация, которая занимается поддержкой производства национального кино, выдает субсидии и гранты. Туда приходят режиссеры со своими идеями и говорят: «Мы хотим снять российское кино. Дайте нам денег». Заявку рассматривают, и деньги, соответственно, дают или не дают. Никто не понимает, как именно принимаются решения, но таким образом финансируется львиная доля низкопробного кинематографа, который, по мнению Минкульта, способствует популяризации российского кино.

В 2016 году студия Тиграна Кеосаяна «8 рядов» (формально она принадлежит его брату) подала заявку на деньги Фонда кино и приложила сценарий Маргариты Симоньян. И случилось чудо. Суперкоррумпированный Фонд кино, финансирующий огромное количество чудовищных картин, отклонил заявку. Они почитали сценарий и сказали: «Ну нет. Это слишком».

Почему это произошло? Вот простой ответ на этот вопрос. Это отрывок из сценария Маргариты Симоньян. Никто в здравом уме, прочитав этот опус, не даст на него ни рубля.

Но потом происходит чудо. Ведь это не просто картина, это памятник деяниям великого Начальника. Неважно, что сценарий кошмарный. Важно, что говорят в нем идеологически правильные вещи. И проблема финансирования решается с помощью первого заместителя администрации президента Алексея Громова. Он лично пишет письмо в Минкульт, в котором требует выдать Симоньян 100 миллионов рублей без всяких там конкурсов и отборов. Причем безвозмездно и безвозвратно.

Крепкая дружба чиновника и пропагандистки

Маргариту Симоньян и заместителя главы администрации президента Алексея Громова связывают особенно близкие и теплые отношения. По информации СМИ, 15 лет назад именно Громов, будучи куратором СМИ от Кремля, устроил 25-летнюю корреспондентку на должность главы холдинга Russia Today. С тех пор чиновник и госпропагандистка продолжают общаться — они вместе проводят время, работают, Маргарита трогательно признается ему в любви. Дружба подкреплена и коммерческими отношениями — фирмы Симоньян платят зарплату младшему сыну Громова Даниле, а старший, Алексей, устроен в постоянный штат Russia Today.

«В кабинете Громов посмотрел на меня ласково, как бы подбадривая, и опять с какой-то непонятной жалостью. Лесин поглядывал с неприязнью, которую не пытался скрывать.

— Тут смотри какое дело, — начал Громов. — В России запускается новый телеканал.

Информационный. Круглосуточный. На английском языке. И нам нужно завтра представить Путину кандидатуру главреда. И у нас есть только одна кандидатура. Это ты.

Я поперхнулась слюной.

— А вы знаете, сколько мне лет?

— Сколько? — в ужасе спросил Лесин.

— Двадцать пять. Только что исполнилось.

— Да? А я думал, двадцать четыре, — успокоил Лесина Громов, который уже, конечно, забыл, как сам же организовал знаменитый букет на мое двадцатипятилетие».

Это просто идеальный пример паразитирования 2020-го уровня. Симоньян работает на госканале, живет на бюджетные деньги. Она пишет сценарий своего коммерческого фильма, который будет снимать ее муж. Потом идет к чиновнику Громову, которому тоже зарплату платим мы, а Громов заставляет наше Министерство культуры подарить ей наши же деньги. То есть мы им буквально платим зарплату за то, чтобы они у нас воровали.

«Крымский мост» фильм на самом деле социально значимый. Потому что Крымский мост — это великое инженерное сооружение. Фильм не о мосте, а о любви, все это связано с Крымом. Слушайте, у нас поколение испорчено Голливудом вообще, и ходят на такую шнягу, что не дай бог», Владимир Мединский.

Итак. 100 миллионов есть, можно начинать снимать. Маргарита и Тигран отправляются в Крым, где они проводят лето 2017 года. Хочется отметить просто колоссальное количество свободного времени у главреда трех федеральных СМИ, продюсера и автора «Международной пилорамы», куратора правозащитного крыла «Единой России» и благотворителя Маргариты Симоньян. Она даже успевает писать путевые заметки.

С собой в Крым Марго и Тигран прихватили целую компанию чуть менее простодушных и испуганных людей. Всю свою семью. В съемках фильма участвовали и получали за это деньги:

И тут сразу можно обнаружить первую проблему. Деньги — бюджетные, отданы без конкурса и обязательств вернуть. Распределяя деньги налогоплательщиков, государство должно удостовериться, что они попадают в руки лучшим профессионалам. Похожи люди с этой схемы на лучших и самых квалифицированных? Отнюдь нет. А деньги буквально из нашего кошелька, поэтому у нас есть полное право знать, как именно они были потрачены.

Начнем со сценария. Главной проблемы этого фильма. По словам Тиграна Кеосаяна, режиссера картины, сценарий Симоньян писала два-три месяца. Правда, только вечерами и в свободное время, как хобби. Ведь у нее есть основная работа на Russia Today, от которой нельзя отвлекаться.

«Сценарий занял месяца два с половиной, три, может, даже больше. Я просто хочу напомнить: у нее [Маргариты Симоньян] есть работа еще, основная. А это, в общем-то, хобби. И хобби не должно мешать основной работе. Поэтому выкраивалось что-то…», Тигран Кеосаян, интервью RT.

Ну сколько может человек заниматься своим хобби? Час в день в среднем? Щедро сейчас оценим, пусть Маргарита потратила на это 100 часов. Две рабочие недели. Сколько она сама себе за это заплатила?

Девять миллионов рублей. Девять миллионов. Это примерно в 400 раз больше, чем школьный учитель зарабатывает за аналогичный период. И давайте держать в уме, что эти девять миллионов заплачены за репризы типа «меня пенсионеры воспитывали протухшие, у них кровь возьмешь — гной пойдет». Не хотите сравнивать с учителями? Сравним с коллегами по цеху. Вот интервью сценариста гораздо более качественных и в миллион раз более успешных фильмов «Легенда №17» и «Движение вверх». Он говорит, что за свои сценарии просит до шести миллионов рублей. Сценарист с именем, заслугами и наградами берет на 30% меньше дебютантки кинематографа Маргариты Симоньян.

Еще 14 миллионов одновременно с Маргаритой, платежами в тот же самый день, получил Тигран Кеосаян. Режиссер, не снявший ни одного выдающегося фильма за всю жизнь, — на, держи 14 миллионов за «Крымский мост», классно поработал!

Платежи от ООО «Студия «8 рядов» Тиграну Кеосаяну за услуги «режиссера» и «музыкального продюсера»

Своей помощницей, вторым режиссером, Тигран Кеосаян нанял собственную дочь Александру, тогда 23-летнюю.

В то время как ее ровесники с режиссерских факультетов работают на площадке за еду и опыт, дочь Кеосаяна получает четыре с лишним миллиона рублей за пару месяцев съемки. Щедро? А почему не быть щедрым ради собственной дочери, деньги-то поступают не из семейного бюджета, а из нашего кармана. Не жалко.

Следующий кусок, 8 миллионов, отходит генеральному продюсеру «Крымского моста» — брату Тиграна Давиду Кеосаяну. Он тоже не мог трудиться один над столь серьезной картиной и взял себе в ассистенты двух человек. Собственного сына Эдмонда (ему заплатили 4 миллиона) и жену сына Юнону Глотову — гонорар 6,1 миллиона.

Ну и совсем по мелочи актрисам-родственницам.

Общая сумма — 46 миллионов. Половину гранта Фонда кино кинопаразиты просто забрали себе. Им выделили средства на фильм о священном символе путинской двадцатилетки, Крымском мосте, а они перевели их себе на личные счета. В разы раздувая собственные гонорары и нанимая на работу только тех специалистов, у которых фамилия Кеосаян. А на фильм денег не осталось, буквально.

Все актеры вместе, включая главные роли и роли второго плана, получили 10 миллионов рублей. На 14 человек. Плюс-минус столько же, сколько одна Симоньян за сценарий, который два месяца писала вечерами.

Снимать еще не начали, а уже почти все деньги потратили. А ведь впереди — съемки, камеры, монтаж, графика, техника. За это все тоже надо платить. Мы вычленили и проанализировали каждый денежный перевод, связанный с созданием этого фильма, и наткнулись на очевидную нестыковку. Выделенного Фондом кино бюджета не хватает.

И тут настает время секретного спонсора. Наши паразиты понимают, что с учетом их аппетитов государственных денег не хватит. Они просят поддержки и получают ее. Но не просто скрывают щедрого мецената, а прямо откровенно врут на эту тему.

В документах мы видим приход 54 миллионов рублей на счет студии Кеосаяна «8 рядов» в виде «гранта на развитие культуры» от Фонда развития кинематографии, образования и культуры.

Поступления в ООО «Студия «8 рядов» от «Фонда развития кинематографии, образования и культуры»

По названию кажется, что это какой-то солидный фонд, который поддерживает кинематограф, так же как это делает Фонд кино. Но это не так. В Фонде развития кинематографии, образования и культуры работает один человек, зарегистрирован фонд в панельке в Митино и за все время своего существования (с 2013 года) не получал и не тратил ни копейки денег на кино или что-либо еще, связанное с культурой. Кроме 2017 года. Когда неизвестно откуда на его счет поступило 54 миллиона, которые фонд мгновенно перевел в студию Кеосаяна.

Откуда взялись 54 миллиона в этом фиктивном фонде? Их туда перевел лично Аркадий Романович Ротенберг. Тот самый Ротенберг, чья компания строила Крымский мост, и тот самый Ротенберг, финансовое участие которого в фильме категорически отрицалось паразитами-врунами Кеосаяном и Симоньян. Только на мост пустили — ничего более.

Даже официальный представитель Ротенберга однозначно заявляла: «Финансовую помощь не оказывали». Только доступ на стройку обеспечили, и все.

Мы теряемся в версиях, зачем Симоньян провернула такую сложную схему с дофинансированием своего фильма. Зачем этот подставной фонд-прокладка, почему Ротенберг не мог дать денег напрямую, зачем это скрывать и отрицать. Может быть, Ротенберг тоже читал сценарий и решил, что противно на такое давать деньги, может быть, это чьи-то еще деньги были, может быть, и Ротенберга обманула наша семья паразитов.

Тем не менее окончательный финансовый расклад с учетом денег путинского друга Ротенберга выглядит так.

Какие-то относительно существенные деньги потратили на компьютерную графику и аренду оборудования. Все остальное гораздо менее существенно, ну и любые расходы на картину просто меркнут в сравнении с гонорарами паразитов. Они получают 30% общего бюджета фильма.

Эти десятки миллионов рублей в виде гонораров — это не только показатель того, насколько неадекватно Симоньян и Кеосаян оценивают свою работу. Это способ воровства. Несколько человек, связанных между собой семейными узами, договорились, что раздуют сметы, заплатят друг другу в разы больше и деньги, выделенные государством на съемку фильма, заберут лично себе. Прикрывшись «священной» темой патриотизма, Крыма и путинского «подвига». Кто станет задавать вопросы, если речь идет о вещах государственной важности?

Никто. В этом и заключается секрет мошенничества Симоньян. Неважно, какой фильм они снимут. Плохой, очень плохой или позорно-отвратительный, каким получился «Крымский мост». Неважно, сколько они попросят на это денег и сколько десятков миллионов осядет на их счетах. Симоньян и Кеосаян принципиально важны для путинского режима, и им будет сходить с рук и распил на фильме, и многое другое. Они часть большой системы паразитирования, которая заточена под то, чтобы осваивать как можно больше бюджетных средств как можно быстрее. Неважно на чем — на рекламе, на пиаре, на съемке телепередач или кино. Главное — получить бюджет, распилить его, посадить нужных людей на зарплату, другим дать откат, третьим занести взятку. А чтобы скрыть все это, Маргарита Симоньян придумала чудесную формулу собственной нужности: если есть фильм про мост, но нет вопросов к украденным пенсиям, если Путина называют «Начальником» по двадцать раз за пять минут, то можно смело обнулять сроки и править вечно.

Это бесконечный коррупционный цикл, который с каждыми новыми выборами будет только усиливаться. Путин и «Единая Россия» побеждают — Симоньян и Кеосаян вновь получают доступ к бюджету, чтобы вновь нас обокрасть.

Алексей Навальный, navalny.com