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В Гомеле начался закрытый суд над учительницей, которая дернула школьницу за ухо

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  • 24.03.2020, 13:05
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В Гомеле начался закрытый суд над учительницей, которая дернула школьницу за ухо
Фото: kp.by

Мать девочки успела рассказать о прессинге.

Сегодня в суде Советского района Гомеля начались слушания по уголовному делу частного обвинения в отношении учителя младших классов, которая травмировала школьнице ухо. Судебный процесс сделали закрытым.

До начала заседания мама третьеклассницы — она же выступает в суде представителем частного обвинения — от каких-либо комментариев отказалась.

«Мы столько пережили, вы не представляете, какой был прессинг», — сказала tut.by женщина.

На одной скамье с потерпевшей девочкой — ее первая учительница, педагог гимназии № 71 Гомеля, 47-летняя Татьяна П. Женщина отказалась общаться с прессой.

Сегодня суд допросит обе стороны, а также свидетелей по делу.

Напомним, 21 января между учителем и ученицей третьего класса гимназии № 71 произошел конфликт: педагог схватила за ухо ребенка и травмировала его. Родители написали заявление в милицию, началась проверка. 17 февраля стало известно, что проверку закончили. Однако результаты в милиции не рассказали, сославшись на то, что в данном случае затрагиваются интересы ребенка и сведения могут быть озвучены только законными представителями при их согласии.

Минобр тогда заявил, что «независимо от совокупности обстоятельств реакция педагога на поведение учащегося была недопустимой».

Поскольку в действиях учительницы есть состав преступления по ст. 153 УК (Умышленное причинение легкого телесного повреждения), заявители имеют право возбудить в суде дело частного обвинения. Именно так родители девочки и поступили.

Это не первый скандал в гомельских школах. 12 сентября прошлого года во время уроков в школе № 15 учитель выругалась матом на ученика четвертого класса, держа в руках над ним парту, его одноклассники сняли происходящее на видео. Это чрезвычайное для отдельно взятой школы и всей системы белорусского образования происшествие привело к череде неприятных событий — в дело даже вмешался Лукашенко, который пообещал «оторвать щенку голову».


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