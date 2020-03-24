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Когда интересно смотреть футбол?

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  • Виктор Шендерович
  • 24.03.2020, 13:53
  • 2,100
Когда интересно смотреть футбол?
Виктор Шендерович

Предлагаю пожить.

Когда интересно смотреть футбол?

Когда не знаешь счета.

Вот и с короновирусом этим, подумал я, - не надо трястись и думать все время о конечном результате.

Взять голову в руки и крепко подумать - надо обязательно. Резко ограничить выход наружу или даже самоизолироваться (по своему, покамест, разумению) – надо непременно. Помочь близким осознать новую реальность и принять адекватные меры. Тщательно мыть руки, носить маску, протирать спиртом поверхности, пить теплое – святое дело!

Но все-таки, при всем этом, – жить, а не пережидать, когда пройдет. Вынырнуть мозгами из тематической гречки.

Потому что игра явно может затянуться.

И от короновируса мы, может быть, не умрем, а с ума с непривычки спятим.

Если вдуматься, наша жизнь прекрасна не только по сравнению с Бубликовым, но и по сравнению почти со всем, что было тут на предыдущих витках - черной оспой, бубонной чумой, испанским гриппом…

Она - в наших руках.

И ее надо попробовать не потерять – ни в медицинском, ни в ментальном смысле.

Книги есть, хороших фильмов и музыки в компе - на восемнадцать эпидемий, у некоторых даже есть рядом любимые люди… Вот, кстати, неплохая возможность выяснить наконец, любимые ли они.

Короче, предлагаю пожить.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»


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