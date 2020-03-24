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Из-за эпидемии коронавируса в Беларуси активизировались банковские мошенники

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  • 24.03.2020, 13:14
  • 4,661
Из-за эпидемии коронавируса в Беларуси активизировались банковские мошенники

Вот как они действуют на этот раз.

В связи с пандемией COVID-19 активизировались банковские мошенники, которые рассылают сообщения о пожертвованиях в Фонд борьбы с коронавирусом. Об этом на своем сайте сообщает БПС-Сбербанк.

— Злоумышленники имитируют официальную рассылку на мобильный телефон и сообщают об одностороннем решении банка перечислить проценты по депозиту в Фонд борьбы с коронавирусом в соответствии с постановлением Совета министров, — рассказывают в банке о новом способе мошенничества. Разумеется, никакого постановления Совмина о перечислении процентов по депозитам в какие-либо фонды не существует.

В сообщении присылают ссылку, при переходе по которой запрашиваются личные данные.

Банк дает несколько рекомендаций, которым нужно следовать, чтобы не потерять деньги.

Во-первых, не отвечать на подобные сообщения.

Во-вторых, не переходить по содержащимся в них ссылкам.

В-третьих, никому не сообщать данные карты, CVC-код (три цифры на обороте) и пароли из СМС-сообщений.

Напомним, недавно банки уже предупреждали пользователей об участившихся случаях мошенничества. Правда, связано это было не с коронавирусом, а с утечкой данных в крупном интернет-магазине.


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