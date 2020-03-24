Литовский эксперт по безопасности: Мне с трудом верится в беззаветную помощь со стороны Китая 7 24.03.2020, 13:17

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Что может стоять за действиями Пекина в ЕС?

Чем для стран Европы может обернуться гуманитарная помощь из Китая для борьбы с эпидемией короновируса, как эпидемия может повлиять на кибернетическую безопасность? Об этом Charter97.org рассказал литовский эксперт по кибербезопасности Марюс Парящюс.

- Китай начал оказывать интенсивную поддержку гуманитарными грузами и врачами странам Европейского Союза, которые наиболее пострадали в результате эпидемии коронавируса. Как вы это оцениваете?

- Ничто не происходит просто так, по доброму зову сердца, конечно это очень красивый жест со стороны Китая, китайских концернов и китайских акционеров европейских, в том числе и литовских, компаний.

Лично мне кажется, что за этим прекрасным жестом на самом деле кроется желание Китая набрать очки и очиститься от подозрений. Например, у нас в Литве вскоре будет объявлен конкурс на распределение частот сетей мобильной связи нового поколения стандарта 5G, в котором, как я понимаю, был бы не против поучаствовать и победить китайский гигант телекоммуникационной Huawei.

- То есть, может получится так, что после того, как закончится эпидемия коронавируса, Китай не только сохранит, но и еще более укрепит свои позиции на рынках Европы?

- Они здесь уже давно, нужно только понимать, что на значит самом деле вся эта благотворительная помощь с их стороны. Это — не чистосердечное и благородное желание оказать помощь нуждающимся. Все сводится к тому, о чем я недавно упоминал — желанию китайцев обелить свой имидж, добиться благоприятных условий и дальше продвигать свой бизнес в нашем регионе.

- Насколько безопасно с точки зрения защиты информации пользоваться китайскими технологиями?

- Во-первых, Китай — это часть совершенного другого военного альянса, во-вторых, у Литвы и НАТО нет ничего общего с военно-промышленным комплексом Китая. Сегодня Китай активно занимается кибер-шпионажем против европейских и американский компаний, известных ученых и журналистов. Именно из-за кибер-шпионажа, который активно занимается Китай, нужно очень внимательно проверять, как он действуют и какие функции выполняет, куда передает информацию. И соответственно относится к риску: если мы хотим получить доступ к технологии, которая стоит меньше, то можем создать угрозу безопасности как лично для граждан, так и для государства в целом.

Серьезно вопросом личной кибербезопасности в Литве стали интересоваться только несколько лет назад, до этого доминировала точка зрения, что лучше купить недорого, чем переплачивать за безопасные, но поэтому дорогие технологии.

Поэтому естественно, что появляется вопрос – желаем ли мы дружить с такими партнерами, которые одной рукой оказывают нам сегодня помощь, а другой рукой крадут наши технологии. Тем более, что и нынешняя эпидемия вырвалась в мир из Китая. Что касается китайских технологий, то они динамично развиваются, Китай страна большая и только слепой не заметит, что они помогают и одновременно пытаются получить доступ ко все большей и большей части рынка западных стран.

- Что будет, если вопрос кибербезопасности и защиты личных данных в результате эпидемии коронавируса обедневшие граждане отодвинут на задний план, какие могут быть последствия?

- Пока наша страна была плохо развитой, с низким уровнем жизни – мы никого не интересовали, но поскольку в течении последних двадцати лет уровень благосостояния вырос, увеличилось количество пользователей интернета, в стране активно развиваются технологии и IT-стартапы, ситуация изменилась. Нами и данными литовских пользователей стали интересоваться.

Что можно сделать? Нужно понять, что кибербезопасность — важная составляющая нашей жизни. Технология, купленная по дешевке в критический момент, может просто стать вашим врагом или по приказу извне отключиться и превратиться в кирпич.