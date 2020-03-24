Лукашенко: Дело не в коронавирусе, у нас некий гриппозный период 52 24.03.2020, 13:40

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Диктатор заявил, что больше всего боится другой болезни.

На встрече 24 марта с послом Китая Цуй Цимином Лукашенко снова заявил, что пандемия коронавируса не является для него главной проблемой.

Диктатор подчеркнул, что «дело не в коронавирусе, дело во всех вирусах, которые в это время бродят по Беларуси», сообщают naviny.by.

По словам Лукашенко, в Беларуси весной всегда наблюдается «некий гриппозный период»: «Поэтому это нас беспокоит, в том числе коронавирус. Мы, как я сказал, пытаемся действовать профессионально и точечно, исходя уже из опыта — вашего и нашего. В этой части я хочу поблагодарить вас и ваших специалистов. Мне каждое утро докладывают обстановку, и не было случая, чтобы мы задали нашим китайским друзьям-специалистам вопрос, и они нам не ответили».

Диктатор отметил, что все зафиксированные в стране случаи COVID-19 завезены из-за границы. «У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Всякое в жизни бывает, но главное - не паниковать. Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты. Ваш опыт (китайской стороны - ред.), наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти пик. Выдержим до православной Пасхи - значит, жить будем», - цитирует Лукашенко БелТА.

По официальным данным на 23 марта, в Беларуси отмечен 81 случай заражения коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19.