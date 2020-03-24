Коронавирус на Донбассе: украинские военные готовятся к борьбе с эпидемией 24.03.2020, 14:05

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Как пандемия повлияла на ситуацию на востоке Украины?

С прошлой недели сводки штаба Операции объединенных сил (ООС) украинских силовиков о количестве обстрелов, о числе погибших и раненых дополняются сообщениями о том, как воюющая в Донбассе против пророссийских сепаратистов армия готовится к открытию второго фронта - для отражения коронавируса. И хотя пока ни одного подтвержденного случая новой инфекции среди украинских военных нет, к бронежилетам и шлемам бойцов добавились такие ранее непривычные для них средства защиты как медицинские защитные маски и карманные антисептики, сообщает dw.com.

Маски и перчатки - дефицит на фронте

По словам руководителя отдела медицинского обеспечения ООС Александра Авраменко, пока средствами защиты удалось снабдить медиков, военных с симптомами простуды, а также сотрудников полиции и нацгвардейцев, которые несут службу на блок-постах.

В то же время, признается Авраменко, маски и перчатки на фронте в большом дефиците. "Если не будет занесено инфекции и не возникнет необходимость в интенсивном использовании, то запасов у нас хватит на ближайшие две недели, - рассказал он DW. - На 90 дней, как того требует от нас руководство, запас еще не создан".

По его словам, военные рассчитывают пополнить запасы благодаря поставкам из Китая: медицинский груз прибыл в Украину в ночь с воскресенья на понедельник. Кроме того, средствами защиты от коронавируса армию частично снабжают местные власти Донецкой и Луганской областей и волонтеры.

Волонтеры снова на шаг впереди государства

Как и в начале войны шесть лет назад, оказать помощь армии первыми взялись представители украинского гражданского общества, волонтеры вновь оказались на шаг впереди государства. На прошлой неделе фонд помощи армии "Вернись живым" отправил на фронт первые комплекты тестов на коронавирус - всего более тысячи наборов.

Кроме того, волонтеры из этой организации на добровольные пожертвования закупают для военных в Донбассе защитные костюмы, маски, медицинские перчатки и антисептики. Впрочем, найти эти дефицитные товары сейчас так же трудно, как и средства на них, рассказал DW представитель фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.

"Мы просим людей присоединяться к помощи, потому что это очень большая угроза, - говорит волонтер. - Если на линии разграничения будет не хватать наших военных - кто знает, на какие действия может пойти Российская Федерация".

Помогают армии и неравнодушные жители прифронтовых районов. Как рассказала корреспонденту DW волонтер из Станицы Луганской Наталья Журбенко, она и ее единомышленники приобрели спирт и глицерин, чтобы самим делать антисептик, а также раздобыли тысячу метров марли - шить защитные маски для бойцов. "Пусть эти маски и не сертифицированы, но помощь необходима уже сейчас", - говорит она.

Военные на передовой: "Туалетную бумагу не скупаем"

Сами военные к пандемии пока относятся спокойно, сказал DW офицер украинской армии, пожелавший остаться неназванным. "Меньше здороваются за руки, чаще их моют, - говорит военный. - Но паники никакой нет, туалетную бумагу ящиками не скупаем".

Чтобы снизить риск заражения, в армии отменили построения и многолюдные совещания, в город военных отпускают по одному-двум, а отпуск вообще не дают. Впрочем, армейцев это не очень огорчает, ведь добраться на побывку домой все равно практически невозможно - транспорт в стране не работает из-за карантина.

В окопе обязанности носить маски нет - собственно, как и потребности, говорит офицер. "Во-первых, они демаскируют - будут бегать такие белые пятна! - объясняет он. - А, во-вторых, на передовой очень хорошая вентиляция - степь, ветер, люди там и так находятся в условиях определенной самоизоляции".

Впрочем, полной изоляции нет даже в траншеях на переднем крае, отмечает военный волонтер Андрей Рымарук. "Вирус может попасть туда через военных, которые служат в городах, а потом приезжают на передовую, например, для доставки продуктов", - объясняет он. По словам волонтера, есть значительная угроза инфицирования военных, которые дислоцируются в таких крупных городах, как Мариуполь, где уже выявлен случай заражения коронавирусом среди гражданских лиц.

Эскалация конфликта маловероятна

То, что коронавирус в условиях пандемии доберется в Донбассе и до передовой - вопрос времени, полагает руководитель "Украинского военного центра", редактор сайта "Украинский военный портал" Тарас Чмут. Впрочем, считает он, прогнозировать, как это повлияет на обороноспособность страны, пока рано.

"Все зависит от того, насколько эффективно сработают армия и государство в целом, - говорит военный эксперт. - Если ситуация будет развиваться по негативному сценарию и на фронте будут тысячи заболевших, которых нужно будет выводить, проводить ротации и где-то лечить, то это может стать огромной проблемой ".

В то же время эксперт не считает, что подконтрольные Кремлю сепаратисты смогут воспользоваться ситуацией для наступательных операций, ведь пандемия не в меньшей степени ударит и по самопровозглашенным республикам, и по России, которая их поддерживает.

"Сказать, что из-за коронавируса боевики смогут пойти в полномасштабное наступление и захватить какие-то территории, было бы абсурдно, потому что у них ситуация с медициной и снабжением значительно хуже, чем у нас, - объясняет Тарас Чмут. - Кроме того, в России сейчас тоже начинаются проблемы, поэтому я не думаю, что стоит ожидать какого-то наступления с той стороны ".

Пандемия поставит на паузу мирные переговоры

Украинский политолог Владимир Фесенко эскалацию на фронте тоже считает маловероятной. "Путин последние два года делает ставку на достижение договоренности с Западом, - объясняет он. - А любая масштабная операция в Донбассе сведет все такие усилия на нет". Эксперт предполагает, что интенсивность боевых действий в период карантина может даже уменьшиться.

Впрочем, как и другие опрошенные DW эксперты, Владимир Фесенко считает, что пандемия поставит на паузу процесс мирного урегулирования в Донбассе. В частности, это касается разведения войск. Политолог убежден, что не стоит ждать в этом году и местных выборов в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса.

Правда, отметил эксперт, их проведение одновременно с общеукраинскими местными выборами осенью этого года было нереалистичным и без коронавируса - из-за нехватки времени на организацию, отсутствие политических договоренностей и нерешенные вопросы в сфере безопасности.

По мнению Владимира Фесенко, в то время, когда из-за пандемии отменяются такие масштабные события, как саммит G7, а внимание мира сосредоточено на преодолении пандемии, возможны разве что дистанционные переговоры по урегулированию конфликта. "Я думаю, что переговоры с помощью современных средств коммуникации будут продолжаться, - полагает политолог. - Однако без подписания документов и прорывов".