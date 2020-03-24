Вперед, в 1917-й! 1 Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»

24.03.2020, 14:41

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Аббас Галлямов

Россия словно на второй круг зашла.

То, что происходит сейчас в России, все больше напоминает события столетней давности. Россияне словно на второй круг зашли.

Взрыв недовольства, приведший к революции 1905 года, по своей природе сродни нашей Болотной. И в том, и в другом случае общество потребовало права на политическое представительство, решив, что существующие государственные институты их интересов не отражают.

В обоих случаях шокированная масштабами протеста власть сдала назад. Николай Второй попытался успокоить протестующих, прописав в Октябрьском манифесте права и свободы, которых те добивались, а президент Медведев объявил о возвращении губернаторских выборов и либерализации законодательства, регулирующего вопросы партийного строительства.

Одновременно были запущены мобилизационные проекты на противоположном конце политического спектра. Империя вывела на арену черносотенцев, нынешний Кремль — возглавляемых Холманских «людей труда» с «Уралвагонозавода» и прочую Поклонную. Мобилизовавшиеся консерваторы погрузили страну в реакцию.

Состояние общественного мнения, тем не менее, тревожило правительства. Да, протесты удалось придавить, но ведь любить власть люди больше не стали. Наиболее очевидным способом решить эту проблему казалась «маленькая победоносная война». Воспользовавшись подвернувшимися поводами, власти ввязались во внешнеполитические конфликты. Сто лет назад с Германией, сейчас — с США и Европой.

Первоначальный всплеск патриотизма и сплочение вокруг флага, действительно, произошли, однако конфликты оказались более затяжными, чем предполагалось изначально, а вызванные ими народные лишения — более сильными. В результате патриотические настроения пошли вниз, протестные — вверх.

Сейчас все выглядит так, словно Россия оказалась на временном отрезке с той же политической логикой, на котором находилась в 1916-м.

Конечно, не всякая историческая параллель правильна, но и совсем не проводить их тоже нельзя. Все-таки на уроках прошлого надо учиться.

Аббас Галлямов, «Эхо Москвы»