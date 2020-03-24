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«Отказывают легкие, люди не могут вдохнуть»

  • 24.03.2020, 14:28
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«Отказывают легкие, люди не могут вдохнуть»
Фото: EPA

Белоруска рассказала, как работает с больными коронавирусом в шведской реанимации.

Полина переехала из Беларуси в Швецию в 2005 году, когда вышла замуж. Сейчас она живет в Стокгольме с мужем и тремя детьми, работает медсестрой в реанимации одной из больниц, пишет kp.by.

Первую смерть от коронавируса в Швеции зарегистрировали 11 марта, сейчас в стране умерли уже 24 человека, общее число заболевших на 23 марта - 1934. С 19 марта там закрыты границы, школы и университеты переходят на дистанционное обучение, все, кто может, - работают из дома.

- Наша больница - третья в очереди по принятию пациентов с коронавирусом, - рассказывает Полина. - Отделение рассчитано на 10 человек, сейчас там четыре пациента с коронавирусом - все пожилые люди, но в других больницах есть и молодежь. У нас самые тяжелые случаи: у многих отказывают легкие, они не могут вдохнуть. Таких пациентов вводят в искусственную кому, чтобы можно было проводить с ними медицинские манипуляции. Процентов 70 заболевших по всей стране - мужчины, видимо, они тяжелее переносят инфекцию.

- Чем именно вы занимаетесь?

- Мы поддерживаем дыхание больных с помощью аппаратов ИВЛ, переворачиваем пациентов на живот для облегчения дыхания, потом снова на спину. Наша главная задача - аспирировать у пациентов слизь, которая скапливается в легких, и выполнять назначения врача.

Врачи и медсестры носят защитный козырек, маску, передники с длинным рукавом, надевают две пары перчаток.

- Но сейчас у нас заканчиваются средства защиты, ждем помощи из других стран - обещали из Китая поставить. Все эти средства защиты одноразовые, но теперь нам говорят, чтобы мы писали на них свои инициалы и использовали их целый рабочий день, в том числе и маски. Это неправильно, но приходится делать так.

«Врачи работают в две смены как роботы, чтобы помочь пациентам»

С 23 марта больница, в которой работает Полина, перешла на чрезвычайное положение. Возможно, врачам и медсестрам придется работать без выходных. Сейчас их смены длятся по 12 часов вместо обычных 8.

- Из-за того, что мы постоянно работаем в защите, тяжело дышать, в масках не хватает воздуха. Мы пытаемся сменять друг друга раз в два часа, чтобы можно было сбегать в туалет. Работаем в две смены по 12 часов и больше, на отдых времени нет совсем. У многих очень сильно болят и опухают ноги. Выходные у нас пока есть, но часто приходят СМС от координатора о том, что не хватает персонала. Если никто выйти не может - вызывают приказом.

Сейчас в реанимации вдвое увеличили число мест для пациентов, но врачей катастрофически не хватает. В больнице уже закрыли отделение диагностики - персонал направили в реанимацию.

- Сейчас планируется закрыть садики, но оставить места для детей медработников: если мы сядем дома с детьми, вообще некому будет работать. Вызывают на работу даже пенсионеров. Врачи очень уставшие, они переживают, что им теперь нужно работать в три смены, а не в две. Когда приходишь утром после ночи - видно, какие у врача красные глаза, насколько он устал. Но он продолжает работать как робот, чтобы помочь пациентам, рискуя здоровьем.

Медики уже не смогут справиться, если количество пациентов будет увеличиваться.

- Нам говорят, что в середине апреля - начале мая будет пик заболеваемости и самый большой наплыв пациентов. Мы просим помощи у военнослужащих, чтобы они помогали с больными - у них же тоже есть медобразование.

Медиков в Стокгольме стараются поддерживать: многие рестораны и кафе бесплатно поставляют в больницу завтраки, обеды и ужины. Одна из служб такси предлагает врачам и сестрам 10% скидки на поездки. Горожане каждый вечер в 20.00 выходят на балконы и минуту аплодируют медикам.

Изначально в Швеции тестировали всех, у кого были признаки COVID-19. Сейчас тесты делают только госпитализированным или людям из группы риска - на всех тестов не хватает.

- Ни медперсоналу, ни людям, которые могут контактировать с заболевшими, тесты не делают. Всех тестируют перед плановой операцией.

- Боитесь ли заболеть, заразить близких?

- За себя не боюсь, больше переживаю за детей, за мужа. Я не считаю себя каким-то героем: знала, куда иду, и какие могут быть последствия.

- Какие еще меры принимают власти в Швеции, чтобы сдержать распространение вируса?

- Автобусы сейчас все бесплатные, потому что нельзя подходить близко к водителю, которому нужно показывать проездной. У нас закрыты кинотеатры, спортивные центры. Во всех больницах и домах престарелых запрещены посещения, исключения – только для пациентов реанимации, которые находятся при смерти. Пациентов с коронавирусом, конечно, навещать нельзя. Они разговаривают с родными только по телефону.


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