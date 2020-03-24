Российские банки накроет «кредитный шок» на триллион рублей 24.03.2020, 14:27

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Размер прибыли финсектора РФ упадет вдвое.

Пандемия COVID-19 и одновременное падение мировых цен на нефть ударят по российской банковской системе, которая может столкнуться с кризисом неплатежей по корпоративным и розничным займам, пишет finanz.ru.

Сокращение экспортных доходов, инвестиционного и потребительского спроса, а также девальвация рубля приведут к падению российского ВВП и, как следствие, потерям банков по кредитному портфелю, которые сравнимы с ситуацией «кредитного шока» 2008-09 и 2014-15 гг, предупреждают аналитики рейтингового агентства НКР.

Даже в сценарии «умеренного стресса» - с падением экономики на 2% по итогам года - банкам потребуется увеличить резервы на 930 миллиардов рублей. Это сумма возможных неплатежей и просрочки по кредитному портфелю.

Банковская система в целом останется останется прибыльной, хотя размер этой прибыли упадет более чем вдвое - с 1,954 до 706 млрд рублей (до налогообложения). При этом уровне отдельных банков возможная нехватка капитала, которая потребует вливаний от собственников, считает НКР.

В «негативном» сценарии с падением ВВП на 4% банкам потребуется уже 1,479 триллиона рублей, чтобы покрыть ухудшение качества кредитного портфеля. От прибыли сектора не останется и следа: система станет убыточной, хотя и символически - на 2 млрд рублей.

«Кризисный» сценарий, в котором ВВП падает на 6%, «острая фаза» продолжается весь 2020 года, а негативные проявления продолжаются до конца следующего, сулит банкам неплатежи по кредитам почти на 3 триллиона рублей за 2-летний период.

В этом случае банковская система потеряет почти триллион рублей капитала и станет убыточной. Причем компенсировать потери 2020 года - 869 млрд рублей - быстро не сможет. Прибыль 2021 год составит лишь 231 млрд рублей при условии восстановления ВВП на 0,5-1%.

Точно оценить уровень стресса в банковской системе на данный момент практически невозможно: статистика по реальному сектору, которая могла бы раскрыть тренд и глубину изменений финансового положения компаний, отсутствует, констатируют в НКР.

«Доступные по итогам января- февраля данные не показательны, поскольку наиболее существенные изменения в мировой (если не считать Китай) и российской экономике происходят на наших глазах и первые «кризисные» данные появятся только по итогам марта. Информация о доходах населения, номинальных зарплатах и безработице прольет свет на сложившуюся ситуацию не ранее второго квартала 2020 года», - говорится в обзоре агентства.