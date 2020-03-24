Кличко о карантине: Рано говорить о сроках возобновления учебного процесса 24.03.2020, 14:45

Власти в Киеве делают все возможное для продолжения учебы в дистанционном формате.

Говорить о сроках возобновления учебного процесса пока рано, заявил мэр Киева Виталий Кличко на брифинге 24 марта, передает gordonua.com.

"Пока рано говорить о сроках возобновления учебного процесса. Потому что борьба с болезнью только начинается", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что власти делают все возможное для продолжения учебы школьников в дистанционном формате.

Кабинет Министров 11 марта ввел карантин по всей Украине, чтобы предотвратить возможное распространение коронавирусной инфекции. Ограничительные меры начали действовать 12 марта, предварительно, они продлятся три недели – до 3 апреля 2020 года. За несколько часов до постановления правительства ограничительные меры в Киеве ввел Кличко.

В Украине по состоянию на утро 24 марта зафиксировано 84 случая COVID-19, из них три летальных, один пациент выздоровел.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. В провинции Хубэй в Китае больше не фиксируют распространения инфекции, карантин снимут с 25 марта.

Заболевание, вызванное новым вирусом, "нельзя называть "смертельным", летальность составляет около 3,4%", сообщается на сайте covid19.com.ua, который запустило украинское правительство. ВОЗ подчеркивает: сведения о COVID‑19 еще не полны. Как правило, коронавирусная инфекция COVID‑19 протекает в легкой форме, в особенности у детей и лиц молодого возраста. 21 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывается не менее 20 вакцин от COVID-19.

По данным Университета Джонса Хопкинса (обновляются), во всем мире коронавирусной инфекцией заразились более 380 тыс. человек, более 16 тыс. умерли, более 100 тыс. – излечились.