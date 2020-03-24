«Слушайте настоящих специалистов, а не бред Лукашенко» 24.03.2020, 14:51

Что такое здравый смысл?

Телеграмм-канал «Баста» опубликовал отрывок из письма читателя:

- Что такое здравый смысл? Это когда люди не слушают диктатора, не ждут милости или отмашки от властей а сами берут, и делают. Как например в обычном офисном здании в Минске на Партизанском проспекте, 144.

Высокое крыльцо, простенькие офисы, но пока не обработаешь руки, вахтер не нажмет на кнопку от электронного замка и не впустит никого. За обработкой следит через видеонаблюдение.

Если каждый человек осознает, что опасность эпидемии реальна и что она коснется каждого, что карантинные меры нужны всем для того чтобы сохранить жизни, тогда все будет хорошо. И не надо слушать бред Лукашенко, не надо следовать его советам, которые за 26 лет ни к чему хорошему не привели. Слушайте настоящих специалистов и следуйте здравому смыслу.