Датчане больше других европейцев довольны балансом рабочего и личного времени 24.03.2020, 14:57

Меньше в ЕС работают только в Нидерландах.

Жители Дании больше других европейцев довольны тем, как распределено их время между работой и личными делами. Они оценили свою удовлетворенность на 7,8 балла из 10, согласно данным европейского статистического агентства Евростат, пишет euro-pulse.ru.

На втором месте по удовлетворенности распределением своего времени оказались финны: они оценили его на 7,7 балла из 10. На третьем месте — нидерландцы (7,5 балла).

В странах, где люди довольны балансом работы и личной жизни, рабочая неделя сравнительно короткая. Например, датчанин в среднем проводит на работе 33,5 часа в неделю (учитывая, с одной стороны, сверхурочные, с другой – работу неполный день). Меньше в ЕС работают только в Нидерландах – 30,4 часа в неделю.

В среднем европейцы проводят на работе 37,1 часа в неделю, а больше всего люди работают в Греции (42 часа в неделю), Болгарии (40,7 часа) и Польше (40,4 часа).

В среднем европейцы довольны распределением своего времени на 6,7 балла из 10. А меньше всех довольны использованием времени болгары – всего на 5,7 балла.

Опрос европейцев об их удовлетворенности балансом рабочего и личного времени — это часть ежегодного исследования качества жизни европейцев, которое ежегодно проводит Евростат. Помимо распределения времени в исследование входят такие показатели, как удовлетворенность образованием, качеством социальных услуг, состоянием окружающей среды и другими аспектами жизни.