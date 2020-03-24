закрыть
24 марта 2020, вторник, 15:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Народный карантин
Рубрики

Датчане больше других европейцев довольны балансом рабочего и личного времени

  • 24.03.2020, 14:57
Датчане больше других европейцев довольны балансом рабочего и личного времени

Меньше в ЕС работают только в Нидерландах.

Жители Дании больше других европейцев довольны тем, как распределено их время между работой и личными делами. Они оценили свою удовлетворенность на 7,8 балла из 10, согласно данным европейского статистического агентства Евростат, пишет euro-pulse.ru.

На втором месте по удовлетворенности распределением своего времени оказались финны: они оценили его на 7,7 балла из 10. На третьем месте — нидерландцы (7,5 балла).

В странах, где люди довольны балансом работы и личной жизни, рабочая неделя сравнительно короткая. Например, датчанин в среднем проводит на работе 33,5 часа в неделю (учитывая, с одной стороны, сверхурочные, с другой – работу неполный день). Меньше в ЕС работают только в Нидерландах – 30,4 часа в неделю.

В среднем европейцы проводят на работе 37,1 часа в неделю, а больше всего люди работают в Греции (42 часа в неделю), Болгарии (40,7 часа) и Польше (40,4 часа).

В среднем европейцы довольны распределением своего времени на 6,7 балла из 10. А меньше всех довольны использованием времени болгары – всего на 5,7 балла.

Опрос европейцев об их удовлетворенности балансом рабочего и личного времени — это часть ежегодного исследования качества жизни европейцев, которое ежегодно проводит Евростат. Помимо распределения времени в исследование входят такие показатели, как удовлетворенность образованием, качеством социальных услуг, состоянием окружающей среды и другими аспектами жизни.


популярное за неделю

Мнение

Лукашенко психически болен и совершает преступление
Лукашенко психически болен и совершает преступление Дмитрий Щигельский
Доставай свою «заначку»!
Доставай свою «заначку»! Евгений Афнагель
Нас ждет ренессанс демократии
Нас ждет ренессанс демократии Леонид Невзлин
Белорусы против усатого троечника
Белорусы против усатого троечника Ирина Халип