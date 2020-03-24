Белорусы за рубежом: Оставайтесь дома! 1 24.03.2020, 15:32

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Выдержит ли белорусская система здравоохранения удар коронавируса?

Белорусы, проживающие за рубежом, призвали сограждан оставаться дома в связи с пандемией коронавируса. Видео вышло на странице блога «На карантине: белорус во Франции», сообщает charter97.org.

В видео белорусы, проживающие в США, Испании, Швеции и Франции рассказали о ситуации с коронавирусом и призвали белорусов по возможности оставаться дома.

«Во французских больницах уже почти не осталось свободных коек, острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких. Жесткий дефицит масок для защиты медицинского персонала. Как вы думаете, белорусская система здравоохранения выдержит такой удар?», — говорит жительница Франции Лидия.

Власти Беларуси не приняли никаких мер в связи с распространением коронавируса. На фоне этой ситуации лидеры белорусской оппозиции и общественные деятели выступили с обращением к гражданам Беларуси.

В обращении отмечается, что во время глобальной вспышки коронавируса белорусские власти сделали все, чтобы в Беларуси распространение этой болезни приняло неконтролируемый характер, подвергая смертельной опасности жизни всех жителей нашей страны.

Общественные и политические деятели Беларуси призвали в период с 23 марта по 5 апреля ввести Народный карантин. В этот период белорусов просят не участвовать в массовых мероприятиях, не отправлять детей в ясли, детские сады, школы и другие учебные заведения, не посещать университеты, требовать от руководства учебных заведений введения дистанционного обучения и ограничить свои социальные контакты до минимума.

Кроме того, в рамках народного карантина людей призывают самоизолироваться и выполнять санитарные правила.