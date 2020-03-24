«Чуть ли не половина школьников не посещает занятий из-за коронавируса» 1 24.03.2020, 15:51

Что говорят родители учеников по поводу введения настоящего карантина?

«Радыё Свабода» решило проверить, охотно родители отправляют детей в школы, где так и не ввели карантин.

«Родители решили не пускать меня больше в школу»

Выбор пал на минскую школу, которая находится на расстоянии 300 метров от СШ № 212, где на днях из подозрением на коронавирус был госпитализирован ученик 6-го класса, а его одноклассники оказались на домашнем карантине. И вот журналисты в минском микрорайоне Сухарево, около СШ № 199. 8:05 утра.

Мать ведет в школу двух девочек. Младшую - в садик при школе, старшую в 3-й класс.

«Хотелось бы карантин, и тут же может быть вирус», - Екатерина произносит на бегу, явно спешит. Успеваю еще спросить, почему не напишет заявление, чтобы дети вместо школы остались дома. Екатерина подтверждает, что такие заявления подавать можно, здесь их принимают, но как быть с детьми?

«Работа же. Но я за то, чтобы не только школы, а всю страну перевести на карантин», - твердо говорит женщина и входит в школьные двери.

Накануне пообщался с человеком, который работает в этой школе. По его наблюдениям, здесь уже чуть ли не половина школьников не посещает занятий из-за коронавируса. Так ли это? Лучше проверить у учителей, которые утром спешат в школу. Отличить учителей от родителей легко по озабоченным лицах и тому, что они идут без детей.

Высокий молодой мужчина Евгений оказался учителем физкультуры.

«Может, не половина, но к этому уже приближается», - Евгений вспоминает, что вчера с 7-го класса были «может 5 учеников», в старших побольше, но «с каждым днем все меньше». Он удивляется, что до сих пор не введен общий карантин, поскольку считает положение уже опасным.

«Вы слышали о 212-й школе? Так все, подтвердился случай. Чего тогда ждут? Это же может прийти отовсюду. Вот у моей жены на работе двое приехали из Европы, теперь загрипповали, проверяются. Может, и хорошо, но зачем рисковать?»

Учителям,по словам Евгения, льгот все равно не будет. «С понедельника начнутся каникулы, а мы все равно будем сюда приходить, у нас каникул нет», - отмечает Евгений.

Мимо проходит мальчик с бумажкой в руке и без школьного рюкзака. Догадываюсь: школьник несет заявление от родителей, чтобы до каникул оставаться дома. На обратном пути пятиклассник Никита подтвердил мою догадку.

«Да, родители решили не пускать меня больше в школу. До каникул». Мальчик знает о случившемся в соседней 212-й школе и, более того, уверенно называет другую школу по соседству, где якобы тоже объявился больной коронавирусом.

"Пойду домой», - Никита спешит покинуть школьный двор.

«Нет, мы не боимся», - бодро отвечают о коронавирусе два старшеклассника, которых встречаю около школьных калитки. Но больше от них ни слова, так как сзади звучит приказ учительницы. Молодая женщина назвалась заместителем директора школы, но отказалась сказать свое имя и велела выйти за территорию школы. Далее заместитель директора не отходила от калитки и внимательно следила, чтобы ученики, которые входили в школу, не останавливались для беседы с журналистом. «Не отвечайте, проходите, хорошей день».

«Просто материться хочется»

Родители, которые выходят из школы, были более контактными и разнообразными в комментариях. «А чего не ходить? К лету это пройдет. Разумеется, карантин был бы наилучшим выходом, но на него надо деньги, а их в бюджете нет», - считает Николай.

«Да сидели бы дома с дочерью, но обстоятельства таковы, что оставить ее не с кем», - ответил на ходу мужчина, который не представился.

«Да, мы написали заявление, но все равно сегодня привела дочь в школу на контрольную. Через час заберу», - улыбается Ольга. Жена не против введения общего карантина, но удовлетворяет ее и нынешнее состояние, когда можно не отправлять детей в школу, написав заявление. «Да и заявление-то написала, чтобы дать дочери отдохнуть. Третья четверть длинная, ребенок устал», - признается Ольга и добавляет, что карантин все же нужен.

Из школы выходит молодой мужчина. Он также отводил ребенка.

«Что, какой карантин? Да обычный грипп ваш коронавирус», - полагает Олег и вдребезги разбивает мои ссылки на то, что происходит в Италии и Испании.

«А вы знаете, почему столько смертей в Италии? Ведь они красных линий не придерживались и аппаратов вентиляции легких в их больницах нет», - убежден собеседник. В конце Олег заявил, что если бы смертность была выше 20%, вот тогда нужно было бы бояться, а при смертности в несколько процентов «нечего переживать».

На следующий отец вышел из школы в абсолютно противоположном настроении.

«Слушайте, просто материться хочется. Безусловно, нужен карантин », - уверенно говорит Владимир и продолжает в адрес кого-то наверху. «Но ему же до фонаря, ему денег на людей жалко. Вот я привел сына в школу, потому что куда деваться? Кто меня от работы освободить? Я ИП, сам на себя зарабатываю. Логистика, автобизнес. Но теперь все остановилось, туристический бизнес остановился, перевозок нет, сплошные убытки. А чтобы ввести настоящий карантин, компенсировать нам хотя бы частично, то на это нужно выделить деньги из бюджета, и немалые!»

По словам заместителя директора 199-й школы, которая так и не представилась, в школе по просьбе родителей отсутствует до 80% учеников. В каждом классе школы висят аппараты для дезинфекции рук, но завуч уточнила, что эти устройства установлены уже давно, еще до эпидемии коронавируса, а специальной дезинфекцию в школе не проводили.

«Моют и чаще, чем обычно, регулярно. Ситуация в школе стабильна», - сказала корреспонденту «Свабоды» заместитель директора минской СШ № 199.