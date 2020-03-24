Политзаключенный Емельянов встретил 20-летие в карцере 24.03.2020, 15:57

Никита Емельянов

Фото: svaboda.org

Соратники активиста считают, что это — результат его несгибаемой позиции.

Активист анархистского движения Вячеслав Косинеров сообщил на Facebook , что в карцер помещен анархист Никита Емельянов, ранее осужденный на 7 лет тюрьмы якобы за «метание краски в Минский городской суд и бутылки горючей жидкости в дверь СИЗО на Володарского» и признанный политзаключенным, передает «Радыё Свабода».

По словам Косинерава, Никита Емельянов будет в карцере до апелляционного суда, который имеет начаться 27 марта в 10 часов в здании Минского городского суда.

24 марта Емельянову исполнилось 20 лет. Косинеров полагает, что изоляция Емельянова это результат «несгибаемой позиции» заключенного относительно его дела, «широкой поддержки товарищей и неравнодушных», а также попытки семьи заключенного попасть к нему на свидание (утверждается, что администрация жодинской тюрьмы игнорирует запросы на свидания).

Емельянову призывают помочь деньгами, а также отправлять ему письма - или бумажные в Жодинскую следственную тюрьму №8 (222160, Жодино, ул. Советская, 22а), или через сайт письмо.бел.