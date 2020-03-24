Польша ужесточает карантин 5 24.03.2020, 16:04

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Фото: PAP

Правительство запретит выходить на улицу без веских причин.

В Польше будут введены более радикальные ограничения в отношении пандемии коронавируса, сообщает rp.pl. Решение было принято во время заседания правительственной группы по управлению кризисами. Новые ограничения будут действовать до 11 апреля.

Эксперты опасаются, что с потеплением на улице все больше людей будут проводить свободное время на открытом воздухе. Не было только решения по закрытию магазинов, за исключением продуктовых, хотя такая идея также появилась.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и министр здравоохранения Лукаш Шумовский сообщили о планах правительства.

- Мы внедряем ограничения передвижений. Они коснутся каждого из нас. Это решение необходимо, чтобы максимально ограничить нашу деятельность, - заявил премьер.

Правительство Польши запретит покидать дома. Исключением будут выходы на работу, в магазин, аптеку или к врачу. В общественном транспорте будут следить, чтобы заполняемость не превышала половины сидячих мест. Будет запрещен также сбор для более чем двух человек на улицах.

На данный момент введены только ограничения для торговых центров, гастрономических заведений и развлекательных центров.

- Если мы не будем ограничивать контакты по максимуму, мы не будем ограничивать количество пациентов, мы не будем спасать жизни, - сказал министр Шумовский.

В Польше к настоящему времени вирус был обнаружен у 774 человек, девять из них умерли.