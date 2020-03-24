Вирус не разбирается в должностях 3 Денис Казакевич

24.03.2020, 16:35

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Денис Казакевич

Промедление с введением карантина — угроза для всех.

Не могу забыть фото с недавнего совещания правительства: кислые выражения лиц, головы опущены вниз.

Они-то понимают, что участие в совещании — это угроза для них самих? Министры, в большинстве, люди немолодые. Мероприятие с участием большой группы людей, расстояние меньше метра друг от друга — все это риски.

На том совещании только один человек соблюдал меры по социальному дистанцированию.

Аппаратов искусственной вентиляции легких для министров, конечно, хватит, если потребуется. Но как быть с долгосрочными для таких случаев осложнениями? А что насчет родственников, а насчет родственников родственников? Где гарантии?

Промедление с введением карантина — угроза для всех. Вирус не разбирается в должностях и не имеет политических предпочтений.

Денис Казакевич, «Фейсбук»