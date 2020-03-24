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В Кении исчезли шесть миллионов защитных масок, заказанных Германией

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  • 24.03.2020, 17:20
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В Кении исчезли шесть миллионов защитных масок, заказанных Германией

Пропавшие маски были частью крупной поставки.

Шесть миллионов защитных масок типа FFP2, заказанных правительством Германии в рамках борьбы с коронавирусом, бесследно исчезли в аэропорту Кении, сообщает во вторник, 24 марта, еженедельник Der Spiegel. По данным издания, маски должны были прибыть в Германию еще 20 марта, пишет "Немецкая волна".

Покупку масок для министерства здравоохранения антикризисный штаб правительства Германии поручил провести отделению по закупкам бундесвера. Заказ предназначался для снабжения немецких больниц и врачей. Пресс-секретарь министерства обороны подтвердил информацию Der Spiegel о пропаже, добавив, что ведомство выясняет, что именно произошло.

Исчезновение расследуют Минфин и Минобороны

По словам представителя Минобороны, оформлением заказа занималось Генеральное управление таможни, находящееся в подчинении министерства финансов. Таким образом, таможенное управление, со своей стороны, должно было обеспечить "проверку и серьезность подрядчика заказа", и теперь оно также расследует исчезновение масок.

Федеральное правительство "не понесло никакого ущерба в связи с пропажей, поскольку заказ еще не был оплачен", подчеркнула пресс-секретарь Минобороны. Какую роль в закупке масок сыграла Кения, представительница военного ведомства сказать не смогла. Der Spiegel также не пишет о том, кто был поставщиком масок.

Пропавшие маски были частью крупной поставки

Каким образом потеря шести миллионов защитных масок скажется на снабжении защитными средствами больниц и врачей в Германии, пока неясно. По информации Der Spiegel, исчезнувшие маски были частью первой крупной ожидаемой поставки. Тот факт, что ее первый транш не состоялся, "крайне досадно", заявил немецкому еженедельнику источник в правительственных кругах.

Расположенное в Кобленце отделение по закупкам бундесвера занимается приобретением вооружений для немецких войск. Антикризисный штаб правительства Германии поручил этому ведомству оказать материально-техническую поддержку при срочных закупках защитных материалов для немецкого министерства здравоохранения. После этого отделение по закупкам заключило несколько контрактов с производителями медицинских товаров на общую сумму 241 миллион евро, пишет Der Spiegel.


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