Белорусские нефтяники застряли на заработках в России 24.03.2020, 17:32

иллюстрационное фото

Вместо 30 суток вахты белорусы пробудут на севере России более 60.

Более 1600 белорусских нефтяников остались на удлиненную вахту на севере России в связи с закрытием границы. Вернуться на родину белорусы рассчитывают в мае, но в случае, если россияне укротят пандемию коронавируса, сообщает «Радыё Свабода».

Тем временем руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, где работают белорусские нефтяники, рекомендовало нефтесервисным подрядчикам региона воздержаться от смены вахты, чтобы оградить страну от эпидемии.

Вместо 30 суток вахты белорусы пробудут на севере России более 60

На Ямале добывает нефть производственное объединение «Белоруснефть», которое считается одним из крупнейших тамошних работодателей. 1600 работников компании — белорусские вахтовики. Их обычная трудовая смена — 30 суток. Затем нефтяников меняет новая вахта. Закрытие Россией границы из-за эпидемии коронавируса изменило привычный порядок работы. Сейчас они пробудут на нефтедобыче более 60 суток.

Портал Neft.by, который выдает «Белоруснефть», сообщает: «люди с пониманием отнеслись к такому положению и решили продлить вахту до 1 мая».

«Администрация северных предприятий, главного офиса компании в Гомеле, а также профсоюзы, кадровые службы разрабатывают программу поддержки нефтяников, которые на вахте, и свободных от нее», — говорится в публикации, посвященной «временным ограничениям на перемещение через российскую границу».

Пресс-секретарь производственного объединения «Белоруснефть» Ольга Холодович отказалась комментировать ситуацию Свободе, сославшись на упомянутый выше портал.

Нефтяник: «Надеемся, что выплатят заработанное. Про доплату не говорят»

Житель Гомельщины Сергей добывает на Ямале нефть с 2017 года. Его вахта формально закончилась и он должен был уже быть на родине, но останется на русском севере еще по меньшей мере на полтора месяца. Он говорит, что у России проблемы с пандемией коронавируса только начались и вряд ли с ним справятся в течение апреля. Сергей думает, что граница останется закрытой и в мае.

«Нам сказали, что нужно задержаться и что свою вахту нужно рассматривать как удлиненную, — рассказывает собеседник о ситуации. — Коллектив такую новость воспринял спокойно. Речи о доплате за переработку пока нет».

«Нам хочется верить, что эпидемии в Беларуси нет»

Сергей имеет двое детей. Он признается, что долгая разлука с семьей «морально угнетает». За тем, как живет родина, нефтяники следят через интернет. Чаще звонят родным. Паники нет, но нервозность присутствует.

«Нам всем хочется верить уверениям власти, что эпидемии в Беларуси нет», — говорит Сергей.

По словам собеседника, в «Белоруснефть-Сибири» 95 % работников-белорусы. В среднем рядовой нефтяник зарабатывает за вахту до 2 тысяч долларов. У Сергея выходит чуть более тысячи. Из них 150 идет на его нужды. Остальные везет семье. Он говорит, что живут нефтяники в общежитиях и вагончиках. Дорогу от дома к месту работы оплачивает наниматель.

«За деньги, которые платят нам, россияне не очень хотят работать, — говорит Сергей, — а белорусу на родине заработать тысячу долларов негде».

По его словам, ту смену, которая осталась на родине, отправили в отпуск.

Кроме белорусской компании, на Ямале добывает нефть и российские «Роснефть» и «Газпром». Зарплаты у россиян такие же, как у белорусов, говорит Сергей.