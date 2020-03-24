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Комиссар ЕС по вопросам расширения: Будущее Балкан — в Союзе

  • 24.03.2020, 17:42
Комиссар ЕС по вопросам расширения: Будущее Балкан — в Союзе

Согласовано начало переговоров о вступлении двух стран в Евросоюз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Вархейи.

Это решение было принято на заседание Совета ЕС по европейским делам, которое проводилось в режиме телеконференции в связи с ограничениями, связанными с эпидемией коронавируса.

"Искренне рад, что страны-члены ЕС сегодня достигли политического согласия по открытию переговоров о членстве с Албанией и Северной Македонией. От всего сердца поздравляю обе страны. Это также громкий и четкий месседж для Западных Балкан: ваше будущее - в Европейском Союзе ", - отметил Вархейи.

"Мои искренние поздравления Северной Македонии и Албании по случаю получения заслуженного "зеленого света" для начала переговоров о членстве в ЕС. Я горжусь возможностью внести вклад в этот важный шаг к евроинтеграции обеих стран", - отметил еврокомиссар Йоханнес Хан. Как известно, Хан занимал должность комиссара по вопросам расширения до конца прошлого года.

Согласно процедуре, теперь два государства-кандидата и ЕС будут проводить переговоры по соглашению об их членстве. В рамках переговоров будет оцениваться готовность к вступлению в Евросоюз по всем критериям, от соответствия законодательству до соблюдения принципов верховенства права. В итоге, при согласовании полного текста соглашения, страны могут стать полноценными членами ЕС.


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