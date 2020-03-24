В Испании коронавирусом заболели 5,4 тысяч медиков 4 24.03.2020, 18:02

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Число инфицированных приблизилось к 40 тысячам.

В Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 514 человек, общее количество летальных случаев увеличилось до 2696, сообщил в Twitter минздрав страны, пишет "Гордон".

Таким образом, это рекордное количество погибших от коронавируса в Испании за день. Предыдущий максимум был установлен накануне – 462 умерших за сутки.

В целом с начала эпидемии коронавирус выявили у 39 673 жителей Испании, 3794 из них уже вылечились, а 2636 находятся в отделении интенсивной терапии.

Наибольшее количество больных по-прежнему в провинции Мадрид – 12 352 (из них 1535 скончались).

Руководитель центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон сказал на брифинге, что испанская система здравоохранения переживает тяжелую неделю.

"Это неделя, когда мы должны работать, чтобы нагрузка на систему здравоохранения не была чрезмерной", – цитирует его El País.

Симон сообщил, что в стране коронавирусом заразилось почти 5400 медицинских работников, что составляет 13,6% от общего числа заболевших.