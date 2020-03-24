В Испании коронавирусом заболели 5,4 тысяч медиков

В Испании коронавирусом заболели 5,4 тысяч медиков4
- 24.03.2020, 18:02
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Число инфицированных приблизилось к 40 тысячам.
В Испании за последние сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 514 человек, общее количество летальных случаев увеличилось до 2696, сообщил в Twitter минздрав страны, пишет "Гордон".
Таким образом, это рекордное количество погибших от коронавируса в Испании за день. Предыдущий максимум был установлен накануне – 462 умерших за сутки.
В целом с начала эпидемии коронавирус выявили у 39 673 жителей Испании, 3794 из них уже вылечились, а 2636 находятся в отделении интенсивной терапии.
Наибольшее количество больных по-прежнему в провинции Мадрид – 12 352 (из них 1535 скончались).
Datos sobre #Coronavirus en España, desde el primer caso inicial, actualizados a las 11:30h de hoy:— Salud Pública (@SaludPublicaEs) March 24, 2020
➡Confirmados 39.673
➡En UCI 2.636
➡Fallecidos 2.696
➡Curados 3.794
Toda la información en @sanidadgob y en: https://t.co/rK1snxlbGE#COVID19 #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/hsLtUoq7DO
Руководитель центра по борьбе с чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения Фернандо Симон сказал на брифинге, что испанская система здравоохранения переживает тяжелую неделю.
"Это неделя, когда мы должны работать, чтобы нагрузка на систему здравоохранения не была чрезмерной", – цитирует его El País.
Симон сообщил, что в стране коронавирусом заразилось почти 5400 медицинских работников, что составляет 13,6% от общего числа заболевших.