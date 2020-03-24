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«Баста!»: Очередная ложь

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  • 24.03.2020, 18:05
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«Баста!»: Очередная ложь

О чем нам говорит случай в Житковичах.

Даже в такое сложное время Лукашенко не может не врать, пишет Telegram-канал «Баста!». Сегодня он заявил, что все зафиксированные в стране случаи Covid-19 завезены из-за границы. «У нас этот вирус не развивался, и, более того, мы не являлись и не являемся некой точкой, откуда начался этот вирус», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Согласно даже официальным данным Минздрава, озвученным вчера, это не соответствует действительности.

21 марта жительница Житковичей 1961 года рождения обратилась за помощью с пневмонией, взятый мазок показал положительный результат на коронавирус. Сейчас она находится в Гомельской областной туберкулёзной клинической больнице. Заболевшая, по словам родственников, не то что за пределы страны — даже из Житковичей никуда не выезжала.


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