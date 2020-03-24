Столичное кафе закроется для посетителей, чтобы готовить обеды для медперсонала «инфекционки» 17 24.03.2020, 18:22

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Фото: Reuters

Врачам сейчас труднее всего.

Столичное кафе Grillman, которое работает на Машерова, 11, временно закроется для посетителей, чтобы готовить горячие обеды для медицинского персонала городской клинической инфекционной больницы на ул. Кропоткина. Об этом в Instagram сообщил владелец и шеф-повар Grillman, пишет tut.by.

Для гостей кафе будет недоступно с четверга, 26 марта. С этого же дня заведение начнет готовить горячие обеды для сотрудников «инфекционки». Юрий Агеенко, владелец кафе и его шеф-повар, написал следующее:

— Врачам, которые борются с коронавирусом, сейчас труднее всего. Мне все равно надо платить за аренду, коммуналку и зарплату персоналу. Можно было всех отпустить на каникулы, но мы все вместе решили работать.

Юрий отметил, что ресурсов их заведения должно хватить на сотню обедов. Но нужно больше: 300−350. Поэтому он просит о помощи.

— Примем продукты (мясо, курицу, птицу, овощи, бакалею, хлеб). Очень нужна одноразовая посуда или деньги на нее. Наших сил хватит приготовить из этого вкусную горячую еду. Заранее благодарен любой помощи.

Если хотите помочь, Юрий оставил следующие контакты. Свой личный номер — +375296661003, номер заведения +375336906090, телефон управляющего Никиты Божко +375256132428 и почту info@grillman.by. Пост Юрий подписал хештегом #собериссобойкудоктору.