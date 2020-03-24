Пять самых знаменитых марсоходов 1 24.03.2020, 18:28

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Какие машины исследовали «Красную планету».

20 марта NASA сообщила о полной готовности марсохода Perseverance к полету. На него были установлены специальные пробоотборники для грунта. Именно в них марсоход может привезти на Землю образцы поверхности и, кто знает, возможно и жизнь. Запуск Perseverance («Настойчивость») состоится в июле 2020 года, когда орбиты Земли и Марса будут находиться в наиболее удачном для полета соотношении. И даже коронавирус пока не в должен этому помешать. «Фокус» рассказывает о других марсоходах, исследовавших Красную планету.

1 «Соджорнер»

Время работы — 85 земных суток

«Соджорнер» стал первым ровером, покорившим Марс. Аппарат приземлился на Красную планету 4 июля 1997 года. Своё имя он получил в честь женщины — борца с рабством Соджорнер Трут (придумал название 12-летний мальчик — победитель конкурса эссе). Марсоход был рассчитан на 7-дневную миссию, но в итоге проработал 85 суток. За это время успел преодолеть около 100 м.

2 «Спирит»

Время работы — 2269 земных суток

В январе 2004 года NASA в рамках программы Mars Exploration Rover доставило на Марс два планетохода. Первый из них, «Спирит», совершил мягкую посадку 4 января. Изначально планировалось, что за 92 суток он проедет 600 м. Однако в итоге ровер преодолел 7,3 км, пока в конце 2009-го не застрял в песчаной дюне. Связь со «Спиритом» окончательно потеряна на 2269-е сутки от начала миссии.

3 «Оппортьюнити»

Время работы — 5252 земных суток

Брат-близнец «Спирита» приземлился на Марс 25 января 2004 года и более чем вдвое побил его рекорд. Связь с ровером прервалась на 5252-е сутки от начала миссии, когда он попал в песчаную бурю. За это время «Оппортьюнити» проехал 45 км. NASA несколько раз пыталось установить связь с марсоходом, но после девяти месяцев безуспешных попыток 13 февраля 2019 года официально завершило миссию.

4 «Кьюриосити»

Время работы — 2774 земных суток (на 12 марта)

Марсоход третьего поколения с химической лабораторией на борту 6 августа 2012 года совершил мягкую посадку на планету. Запланированный срок службы — 686 дней, однако он продолжает работать по сей день. Ровер успешно пережил пылевую бурю и поломку бура, смог определить возраст пород, содержащих органические вещества, обнаружил грязевые трещины, оставшиеся после высыхания «ручьёв», и сделал множество селфи.

5 «Розалинд Франклин»

Запуск запланирован на июль 2020 года

Пока все планетоходы, побывавшие на Марсе, принадлежат NASA. Но уже в феврале 2021 года им может составить конкуренцию ровер «Розалинд Франклин», который готовится к отправке на Красную планету в рамках совместной миссии «ЭкзоМарс» Европейского космического агентства и Роскосмоса. Запуск космического аппарата с марсоходом запланирован на июль этого года, а посадка на Марс — на февраль следующего.