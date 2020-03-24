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Народный карантин
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Индия переходит в режим полной изоляции

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  • 24.03.2020, 19:08
  • 1,921
Индия переходит в режим полной изоляции
Храм Падманабхасвами
иллюстрационное Фото: Reuters

Данная мера будет длиться 21 день.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о полной изоляции страны с полуночи 25 марта для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Swarajya.

По словам премьера, данная мера будет длиться 21 день.

Он также отметил, что закрываются границы между штатами, округами и районами. Премьер-министр призвал граждан страны не покидать свои дома.

Он уточнил, что строгая изоляция "будет продолжаться в течение трех недель".

13 марта в Индии был подтвержден первый летальный исход от коронавируса. Жертвой коронавируса стал 76-летний мужчина из южного штата Карнатака. В конце февраля он вернулся из Саудовской Аравии, где месяц находился с визитом.


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