Индия переходит в режим полной изоляции

Индия переходит в режим полной изоляции1
- 24.03.2020, 19:08
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Данная мера будет длиться 21 день.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о полной изоляции страны с полуночи 25 марта для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Swarajya.
По словам премьера, данная мера будет длиться 21 день.
Он также отметил, что закрываются границы между штатами, округами и районами. Премьер-министр призвал граждан страны не покидать свои дома.
Он уточнил, что строгая изоляция "будет продолжаться в течение трех недель".
13 марта в Индии был подтвержден первый летальный исход от коронавируса. Жертвой коронавируса стал 76-летний мужчина из южного штата Карнатака. В конце февраля он вернулся из Саудовской Аравии, где месяц находился с визитом.