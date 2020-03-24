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Народный карантин
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Видеофакт: Киевляне на самоизоляции спели из окон дома гимн

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  • 24.03.2020, 19:18
  • 1,742
Видеофакт: Киевляне на самоизоляции спели из окон дома гимн

Жители столицы Украины продолжили традицию пения в своих домах, начатую в европейских странах.

В одном из жилых комплексов Киева, люди, находящиеся на самоизоляции, исполнили гимн Украины. Соответствующее видео опубликовано в YouTube, передает korrespondent.net.

В подписи к ролику утверждается, в акции приняли участие жители Комфорт Тауна. Таким образом киевляне продолжили традицию пения в своих домах, начатую людьми из европейских стран, которые находятся на карантине.

На кадрах видно, что из окон выглядывают люди и поют гимн.


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