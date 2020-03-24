В окаменелостях из Австралии найден предок всех животных 24.03.2020, 20:15

иллюстрационное Фото: Exeter city council/PA

Его длина составляла два-семь миллиметров.

Группа ученых под руководством исследователей из Калифорнийского университета в Риверсайде обнаружили существо, которое было общим предком всех известных на сегодняшний день животных, включая человека. Как сообщает Science Daily, похожее на червя существо обитало на Земле около 555 миллионов лет назад, передает «Зеркало недели».

Существо получило название Ikaria wariootia, его размеры составляли 2-7 миллиметров. Оно было первым билатеральным (двусторонне-симметричным), то есть, у него были передняя и задняя сторона, две симметричные части тела и отверстия на двух противоположных концах, которые были соединены кишечником.

Самые ранние многоклеточные организмы Земли, губки и водоросли, были представлены в разных формах. Несмотря на то, что именно эти организмы, известные как эдиакарская биота, относятся к древнейшим известным сложным многоклеточным организмам, они не имеют прямого отношения к нынешним животным, поскольку у них нет важных характеристик, например, рта или кишечника.

Развитие двусторонней симметрии было ключевым шагом в развитии живых организмов. Множество животных, от червей до насекомых, от динозавров до людей, организованы по одному и тому же двустороннему плану тела.

На протяжении последних 15 лет ученые знали, что окаменелые туннели, которые были найдены в образцах возрастом 555 миллионов лет, были сделаны билатеральным организмом. Но никаких следов существа, которое их оставило, найдено не было, поэтому исследователи могли только догадываться, кто же это был.

Теперь же Скотт Эванс из Калифорнийского университета в Риверсайде заметил микроскопические отпечатки рядом с некоторыми туннелями. С помощью трехмерного сканера исследователи смогли воссоздать форму тела существа. Оказалось, что у него были отчетливо выраженные голова и хвост, а также слабо различимая мускулатура. Длина животного составляла два-семь миллиметров, а ширина один – 2,5 миллиметра, то есть, оно вполне могло создать эти норы.

Несмотря на то, что существо было достаточно примитивной формы, оно было наиболее сложным по сравнению с другими находками того периода. Животное зарывалось в насыщенные кислородом слои песка на дне океана в поисках органических веществ, что указывает на элементарные сенсорные способности. Кроме того, ученые нашли свидетельства того, что у существа были четко разделимые передняя и задняя части тела, что свидетельствует о том, что оно двигалось целенаправленно, создавая норы.