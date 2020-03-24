В Украине заработал Telegram-канал оптимистичных новостей 24.03.2020, 20:22

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Канал создан для снижения психологического напряжения у читателей.

Telegram-канал «Оптимістичні новини» — это проект информационного агентства «Журналист», созданный с целью снижения психологического напряжения у читателей. Информационная лента канала формируется при помощи ежедневного мониторинга новостей. На канале публикуются новости об успешных примерах адаптации украинского общества и мирового сообщества в условиях кризиса.

Как отмечают авторы проекта:

«Этим проектом мы решили создать информационное пространство, в котором читатель сможет отдохнуть от сложных реалий и получить заряд оптимизма. Все новости, которые публикуются на канале, носят положительных характер и рассказывают о том, как мир не сдаётся и противостоит пандемии коронавируса. Большинство новостей посвящены событиям в Украине и рассказывают о деятельности инициативных групп, благотворительных организации и гражданских проектах, направленных на поддержку украинцев. Если отследить количество оптимистичных новостей в день — появляется четкое понимание, что сегодняшние события — это временное явление, с которым мы справимся».