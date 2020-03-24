Вопрос Румасу 41 24.03.2020, 20:18

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Сергей Румас

Фото: ctv.by

Как после слов премьера Беларуси обойти три аптеки и не купить ни одной маски.

После того, как во вторник премьер-министр Беларуси сказал, что в день в Беларуси производится 250 тысяч штук масок, корреспондент «Салiдарнасцi» специально пошла в аптеку, чтобы проверить наличие этого товара.

Также 24 марта Сергей Румас озвучил, что Минздраву поручено проконтролировать, чтобы в каждой аптеке были маски. Отметим, пандемия в связи с коронавирусом была объявлена ВОЗ 11 марта.

Итак, Минск, Каменная горка, аптеки на улицах Налибокская и Неманская.

Аптека первая

– Добрый вечер. Маски есть?

– Нет.

– А когда будут?

– Сами не знаем.

Аптека вторая

– Добрый вечер. Маски есть?

– Нет.

– А когда будут?

– Не знаю.

– А когда были?

– Две недели назад.

Аптека третья

– Добрый вечер. Маски есть?

– Нет.

– А когда будут?

– Нам самим интересно, когда будут. В новостях говорят, что их шьют-шьют – сотнями тысяч. Только где они? (Усмехается). Просим привезти: всё обещают со дня на день. И так который день.