Количество больных коронавирусом в Британии превысило 8000 2 24.03.2020, 20:42

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Скончались 422 человека.

В Великобритании количество больных коронавирусом выросло до 8077 человек, в результате болезни умерли 422 человека.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные обнародовал британский Департамент здравоохранения.

За последние сутки в Великобритании от коронавируса умерли 87 человек, это самый большой суточный показатель с начала эпидемии.

Также сообщается, что всего было протестировано 90 466 британцев, 82,359 из них показали отрицательный результат.

Напомним, 23 марта премьер Британии Борис Джонсон ввел в стране режим жесткого карантина на три недели, позволив выходить людям из дома только в случае крайней необходимости.

Таким образом Великобритания радикально изменила стратегию реагирования на пандемию. Ранее страна не планировала ограничивать распространение вируса среди молодого населения, а хотела выработать национальный иммунитет к болезни.

После первых 100 смертей правительство решилось на закрытие школ, а теперь - и на жесткий карантин.