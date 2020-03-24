Видеофакт: фитнес-браслет на колбасе показал пульс и давление 8 24.03.2020, 21:10

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Все показатели в норме - хоть в космос запускай.

Сейчас многие помешаны на здоровом образе жизни, и без фитнес-браслетов - никуда! Эти гаджеты постоянно в курсе того, как работает ваше сердце и сосуды: на экране выводятся показатели пульса, давления, реакции организма на нагрузку. Интересно, а что в этом смысле можно сказать о колбасе? Интернет-пользователь провел эксперимент и установил, что она живая, пишет fishki.ne.

Вот так купишь в магазине колбасу, а окажется, что она вполне себе живая, с пульсом и давлением.

Интернет-пользователь надел на колбасу "Столичную" производства завода им. Микояна фитнес-браслет и удивился: все показатели в норме - хоть в космос запускай!

Не беремся критиковать все подряд фитнес-браслеты, но, покупая дешевые, "пятачок за пучок", будьте готовы к подобным сюрпризам. Эти гаджеты обнаружат сердцебиение у чего угодно - даже у колбасы!