«Журналистам ничего не говорить» 26 24.03.2020, 21:30

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Что происходит в Житковичах, где обнаружили коронавирус.

Много людей в масках, переоборудованная поликлиника и рабочие, которым приказали ничего не говорить журналистам. «Радыё Свабода» съездило в Житковичи Гомельской области, где у местной жительницы 22 марта подтвердили первый случай коронавируса COVID-19.

В понедельник обработали все специальными средствами, завод возобновил работу

«Да мы сами не понимаем, как коронавирус к нам попал, - говорят коллеги женщины, которую в воскресенье забрали в инфекционную больницу в Гомеле. - Думали, к нам тут никакой лось не добежит».

От Житковичей одинаково далеко что к Минску, что к обласного центру Гомелю - около 220 км в каждую сторону.

По словам местных жителей, иностранцы в районе могли быть только в соседнем Турове. Туда на молочное предприятие периодически приезжают специалисты из Италии.

Утром 24 марта на заводе, где работает женщина с подтвержденным коронавирусом, все происходит в штатном режиме. 23 марта санэпидемстанция обрабатывала специальными средствами помещения. Сотрудники показывают подтеки на стеклах, которые остались с вчера. Во время разговора им позвонила начальства.

«Все, нам сказали, чтобы мы журналистам ничего не говорили», - сообщили коллеги больной женщины.

Известно, что с завода забрали еще 5-7 сотрудников, с которыми контактировала больная.

Дополнительных мер предостережения на этом предприятии не вводили. Антисептики здесь появились еще раньше - до случая с коронавирусом. Маски тоже.

В поликлинику - только в маске, для людей с температурой - отдельный вход

Самые заметные изменения в Житковичах произошли, по-видимому, в поликлинике. Всю прошлую неделю сюда ходила женщина, у которой потом обнаружили COVID-19. Сейчас здесь каждые три часа проводят дезинфекцию. Об этом рассказала заведующая поликлиники. Плановые визиты сократили. Часть здания выделили под прием людей, у которых высокая температура. Они заходят в поликлинику через отдельный вход, чтобы не общаться с другими посетителями и врачами.

Также в поликлинику не впускают пациентов без медицинских масок. И врачи, и посетители - все их надевают.

«Вот пришел покупать маску, чтобы попасть на прием», - говорит один из посетителей поликлиники.

В аптеках города маски и антисептики только за один день стали самым требуемым товаром. Провизор говорит, что после новости о коронавирусе в аптеке вдвое больше покупателей.

«О масках и антисептиках, конечно, больше всего спрашивают», - говорит провизор.

Как и в большинстве аптек Беларуси, здесь остались многоразовые марлевые маски. В Житковичах одна такая стоит 1,3 рубля.

Народный карантин. Детей не пускают в школу, пожилые люди стараются не выходить на улицу

Несмотря на то, что карантин в Беларуси официально не вводили, жители Житковичей стараются не выходить из дома.

Женщина, которую корреспонденты встретили возле поликлиники, сказала, что оставила своих детей дома и не пустила вчера в школу. Она и ее сын были в масках.

«Вчера, как пошли слухи, что у нас что-то вспыхнуло, все дети уже были дома», - сказала она.

Пенсионерка, которая проходила мимо поликлинику в маске, говорит, что редко выходит из дома. Теперь она вынуждена сходить в аптеку, чтобы приобрести лекарств и новых масок.

«Все-таки меньше нужно находиться в массовых местах. Особенно нам, пенсионерам. Я сижу дома преимущественно. Только в магазин быстренько выхожу», - сказала женщина.

Также в маске шла женщина, которая купила две сумки продуктов на две недели вперед. «На всякий случай, чтобы хватило на карантин».

Однако официально школы и садики работают, кафе - тоже. Правда, много где лежат листовки о коронавирусе, а в туалетах стоят банки с антисептиком.

Однако некоторые жители считают, что никаких мер в городе вводить не стоит. Как, например, пенсионерка, которая шла из магазина.

«Пока только один человек заболел, я думаю, рано что-то делать», - считает она.

«О коронавирусе узнали из телевизора, а не от начальства»

В будний день у дома, где живет заболевшая женщина, довольно тихо. Санэпидемстанция была здесь вечером в воскресенье, специальными средствами обрабатывали подъезд. Однако никто из соседей больной не соглашается разговаривать с журналистами.

Из-за нехватки информации в городе ходят очень разные слухи и о количестве заболевших коронавирусом, и о состоянии женщины, у которой подтвердили диагноз.

«У нас было руководство и из Житковичей, и из Гомеля. Но они еще вчера говорили, что коронавирус не подтвержден. Мы из телевизора узнали, что у нас коронавирус», - говорят местные жители, которых встретили журналисты.