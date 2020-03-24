Франтишек Вечерко: Люди, вы откуда свалились? 1 24.03.2020, 21:51

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Франтишек Вечерко,

Особого пути нет, и лучше карантина и социального дистанцирования ничего человечество не придумало.

Франтишек Вечерко, вице-президент американской Digital Communication Network, один из менеджеров белорусской службы «Радыё Свабода» прокомментировал на своей странице в Facebook бездействие властей Беларуси в ситуации коронавируса.

«Люди, которые верят в правоту лукашенковской политики по игнорированию вируса и преступного бездействия, вы откуда свалились? Не надо повторять ошибок тех правительств, которые также выбирали подобную тактику в начале и жестоко поплатились после.

Нет, здесь особого пути нет, и лучше карантина и социального дистанцирования ничего человечество не придумало. Не надо постить фейки о Швеции, которая решила дать «переболеть всем». Шведы ввели карантинные меры и жестко их придерживаются, как и все цивилизованные (и нецивилизованные) страны.

Сокрытием правды и игнорированием проблема не решается, а экономика не спасается. Говорят, если будет введен карантин — это добьет экономику. Но белорусская экономика зависит прежде всего от нефтепродуктов и транзита, а не от школ, кинотеатров и футбольных матчей. Неужели вы считаете, что белорусская экономика держится на заводских рабочих, школьниках или водителях метро? В таких ситуациях, когда государство не хочет или не может позаботиться о своих гражданах, люди могут и должны самоорганизовываться».