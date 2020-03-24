Доктор Александр Лобан: Врачи не говорят, что планируют делать дальше 4 24.03.2020, 22:28

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Врача из Гродно, который писал обращение к белорусам, успел позвонить независимым журналистам.

Как стало известно «Белсату», Александра Лобана сейчас пытаются положить в инфекционную больницу.

Александра Лобана – врача, который приехал из Нидерландов в Гродно 17 марта – забрала скорая помощь. Александр Лобан успел позвонить журналистам и рассказать, что его везут в инфекционную больницу в машине скорой помощи. Сам Алесь говорит, что скорую помощь не вызвал, ни на что не жаловался.

«Будто бы температура 37,1 и с горлом непорядок, – говорит Лобан о причине своей госпитализации. О том, что врачи планируют делать дальше, они не говорят.

Напомним, ранее Алесь Лобан опубликовал обращение с требованием закрыть границы Беларуси из-за распространения коронавируса.